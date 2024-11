Lunetta Savino torna sul piccolo schermo con una nuova serie tv, ovvero Libera, di cui oggi, giovedì 14 novembre 2024, alle 12:00 si tiene la conferenza stampa, che TvBlog segue in anteprima. Savino torna in tv dopo Studio Battaglia, di cui è apparsa in entrambe le due stagioni andate in onda nel 2022 e nel 2024.

Alla conferenza stampa, nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini a Roma, partecipano oltre alla stessa Savino, anche Matteo Martari e Gioele Dix, interpreti rispettivamente di Pietro Zanon, uomo dal passato difficile, ed Ettore Rizzo, magistrato coetaneo della protagonista, per cui prova attrazione. Presenti anche il regista Gianluca Mazzella e gli altri interpreti Claudio Bigagli (Davide), Monica Dugo (Isabella) e Daisy Pieropan (Clara).

La serie, in quattro prime serate in onda da martedì 19 novembre su Raiuno e su RaiPlay, ha come protagonista Libera Orlando (Savino), giudice del tribunale di Trieste, che si trova di fronte al dilemma tra il rispetto della Legge e il desiderio di vendetta. Sullo sfondo di una città piena di misteri, una giudice considerata integerrima, si unisce a un criminale da strapazzo in un’indagine segreta e rocambolesca per scoprire l’assassino di sua figlia: porterà avanti una doppia vita per non insospettire colleghi, parenti e la sua adorata nipote.

Libera è stata ideata e scritta da Mauro Casiraghi (Ris-Delitti Imperfetti) ed Eleonora Fiorini (Luce dei tuoi occhi); a produrre Matteo Levi per 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction, con il contributo di Fvg Film Commission – PromoTurismoFvg. La distribuzione internazionale, invece, è a cura di RaiCom.