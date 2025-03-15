Secondo e ultimo appuntamento in prima serata su Rai 1 per L’Eredità, che dopo lo speciale dedicato a Sanremo della scorsa settimana si presenta questa sera con Viva l’amore. A partecipare alla puntata, come al solito condotta da Marco Liorni, saranno sei coppie legate da un rapporto artistico o sentimentale.

Le sei coppie che si sfideranno nel game show di Rai 1 saranno Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Rossella Erra e Attilio Russo, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, Daniela Ferolla ed Eleonora Daniele. Il montepremi finale sarà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro Ets.

Saranno invece protagonisti di una speciale scossa due attori impegnati attualmente al cinema con uno dei film di maggior successo al botteghino. Si tratta ovviamente di Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, protagonisti di Follemente, la commedia di Paolo Genovese. Non mancheranno poi come sempre nei panni di professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello.

La serata avrà il proprio culmine nella fasi finali del gioco, come da tradizione. Il clima, infatti, si farà più caldo e agguerrito in vista del Triello in cui si sfideranno le tre coppie rimaste in gara fino a quel momento. Solo una di loro però avrà la possibilità di arrivare alla temutissima Ghigliottina, che potrà donare in beneficienza un’importante somma di denaro.

L’Eredità – Viva l’amore: autori e regista

L’Eredità – Viva l’amore è un programma di Max Novaresi, scritto con Marcello Conte, Fabio De Meo, Ermanno Labianca, Antonio Miglietta, Ida Palumbo, Angelo Santoro e Armando Vertorano. La scenografia è firmata da Marco Calzavara e Alessandro Arienti. La regia è diretta da Luigi Rizza.

L’appuntamento con lo speciale è questa sera, sabato 15 marzo, alle 21:30 circa su Rai 1. A seguire andrà in onda la penultima puntata di Serenight, mentre dalla prossima settimana al sabato sera arriverà Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Carlo Conti.