L’Eredità Speciale Sanremo stasera su Rai 1 con Marco Liorni

Nell’attesa di capire dove finirà il Festival della Canzone Italiana (c’è chi parla di Torino) e in contemporanea con la finale del San Marino Song Contest, stasera su Rai 1 e in streaming su Raiplay alle ore 21.30 Marco Liorni condurrà uno speciale de L’Eredità tutto incentrato sul Festival di Sanremo.

L’Eredità speciale Sanremo: chi sono i concorrenti

Sono Clementino, Leonardo De Amicis, Nino Frassica, Marcella Bella, Sabrina Salerno e Settembre i contendenti d’eccezione nell’appuntamento speciale e realizzato in collaborazione con Banijay Italia. Tutti i concorrenti sono stati all’Ariston più volte. Clementino ha partecipato nelle edizioni 2016 e 2017 rispettivamente con Quando sono lontano e Ragazzi fuori. Leonardo De Amicis era il direttore d’orchestra in particolare nell’edizione 2004 di Simona Ventura, Nino Frassica è stato soprattutto il coconduttore della seconda serata del Festival appena trascorso. Marcella Bella era a Sanremo 2025 con Pelle Diamante, mentre Sabrina Salerno vi ha partecipato nel 1991 con Siamo donne insieme a Jo Squillo e ne è stata coconduttrice nel 2020. Settembre è il vincitore della categoria Nuove Proposte dell’edizione 2025.

La puntata è un omaggio al Festival di Sanremo, un viaggio emozionante attraverso i momenti iconici della storica kermesse, arricchito da retroscena inediti e testimonianze esclusive raccolte direttamente dai protagonisti dell’ultima edizione del Festival.

I concorrenti in gara si sfideranno con l’obiettivo di conquistare il montepremi finale, che verrà interamente devoluto in beneficenza alla Fondazione We World. Dopo una serie di prove, la competizione culminerà nel Triello da cui emergerà il vincitore di puntata, chiamato poi a misurarsi con la celebre Ghigliottina, il momento più atteso del format. Oltre alla competizione, non mancheranno le due Professoresse che ogni sera affiancano Liorni: la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani. E ancora tanta musica, ospiti a sorpresa, colpi di scena e momenti di spettacolo. I telespettatori così potranno sfidarsi a saperne di più sulla maggiore kermesse canora del nostro Paese.