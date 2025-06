Appuntamento l’8 marzo. Per il nostro Paese partecipano anche Pierdavide Carone, Marco Carta, Bianca Atzei, Silvia Salemi, Luisa Corna e Boosta

San Marino Song Contest, Gabry Ponte in gara con ‘Tutta l’Italia’. Il sogno è l’Eurovision

Sono stati resi noti i nomi dei venti artisti in gara al San Marino Song Contest, manifestazione che regalerà il pass per accedere all’Eurovision di maggio.

Una lista che include, come al solito, anche molti cantanti italiani, con alcune sorprese del tutto inaspettate. A competere, infatti, ci saranno Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’ (brano usato da Carlo Conti come sigla dell’ultimo Sanremo), Boosta, ex membro dei Subsonica, Bianca Atzei, Luisa Corna, Silvia Salemi e Marco Carta, che vinse l’edizione 2009 del Festival.

A sorpresa, l’8 marzo sul palco del Teatro Nuovo di Dogana salirà anche Pierdavide Carone, al momento impegnato ad ‘Ora o mai più’. Ed ancora, sempre in rappresentanza del nostro Paese, concorreranno Vincenzo Capua, Elasi, HayMara, Questo e quello, Taoma, The Rumpled e Giacomo Voli.

Il cast è completato da Besa (Albania), Curli (Svezia), King Foo (Slovenia), Angy Sciacqua (Belgio) e Teslenko (Ucraina). L’unico rappresentante sammarinese sarà Paco.

Dopo la negativa esperienza del 2024, che vide al timone Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, la conduzione del San Marino Song Contest è stata affidata a Francesco Facchinetti e Flora Canto.

A comporre la giuria saranno Federica Gentile, Ema Stokholma, ,Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e Roberto Sergio. Non è previsto il televoto.

Oltre al Premio Eurovision, verranno assegnati il Premio Una voce per San Marino, il Premio della critica e il Premio san Marino Tv intestato a Ludovico di Meo, direttore generale di San Marino Tv fino al 2023, anno della sua prematura scomparsa.

L’intera serata sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay e RaiPlay Sound.