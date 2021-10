Dopo poco più di tre mesi, Lele Adani torna alla telecronaca. L’ex calciatore, infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, sarà la voce tecnica della telecronaca di Spagna-Francia, la finale di Nations League, in programma domenica sera.

La partita sarà trasmessa dallo stadio San Siro di Milano in diretta su Rai1, con calcio di inizio alle 20.45. Lele Adani affiancherà in telecronaca Stefano Bizzotto, la voce della finale degli Europei vinta dagli azzurri. A bordocampo ci sarà Andrea Riscassi.

Per Lele Adani, che seguirà per la tv italiana anche i Mondiali in Qatar, si tratta del debutto assoluto come telecronista in Rai. Considerato tra le più competenti seconde voci (per i suoi detrattori è un po’ troppo presente e protagonista in telecronaca), l’ex difensore di Inter, Brescia e Fiorentina per anni ha fatto coppia su Sky con Riccardo Trevisani (che, nel frattempo, è passato a Mediaset), ma anche con gli altri telecronisti della pay tv.

Mercoledì scorso su Rai1 Adani aveva affiancato, insieme a Luca Toni, Paola Ferrari, nel presentation studio di Italia-Spagna, la semifinale di Nations League persa dagli azzurri per 2-1. Domenica 26 settembre, invece, aveva esordito a Novantesimo Minuto, nel ruolo di opinionista.

Va segnalato, per la cronaca, che Lele Adani prende il posto di Katia Serra, l’unica donna che aveva seguito in telecronaca per la Rai gli Europei della scorsa estate. Era stata lei, infatti, ad affiancare Bizzotto in Italia-Inghilterra (partita in realtà affidata inizialmente ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, sostituiti in extremis per la positività al covid del primo).