Sono passati tre mesi esatti dalla semifinale di Euro 2020, vinta ai rigori dagli Azzurri dopo l’1-1 al termine dei supplementari, ed è già nuovamente tempo di Italia-Spagna.

Stasera, mercoledì 6 ottobre, la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà quella allenata da Luis Enrique in un match valido per la finale della Nations League. Si tratta del nuovo torneo internazionale arrivato alla sua fase conclusiva. Domani, infatti, si disputerà l’altra semifinale, quella tra Francia e Belgio. La finale è in programma, invece, domenica sera, allo stadio San Siro di Milano (la finalina, quella per il terzo e il quarto posto, è prevista alle ore 15.00 di domenica).

Italia-Spagna di questa sera sarà trasmessa in diretta dallo stadio San Siro su Rai1. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordo campo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi.

Nello studio, allestito in tribuna, con Paola Ferrari (che oggi compie 61 anni, auguri!) e Luca Toni ci sarà Lele Adani, al suo esordio nel ruolo di commentatore delle gare della Nazionale. L’ex calciatore, fino a luglio scorso sotto contratto con Sky, è da qualche settimana entrato nella squadra di RaiSport ed è opinionista fisso di Novantesimo Minuto. Adani accompagnerà la Nazionale anche nei prossimi mesi, Mondiali in Qatar compresi (si giocheranno a fine 2022), sperando che la qualificazione matematica arrivi presto.

Il collegamento con lo stadio di Milano stasera si aprirà alle 20.35, subito dopo il Tg1. Il pre partita, però, inizierà già alle ore 20.00 su Raisport + HD.

Saranno 37 mila gli spettatori presenti allo stadio (ossia il massimo consentito) per una partita che Mancini conta di vincere per non interrompere l’imbattibilità che dura da 37 partite di fila.