Lele Adani commentatore di Fifa 22 con Pierluigi Pardo

Meno di un mese fa l’annuncio a sorpresa: Lele Adani fuori da Sky. Oggi la prima risposta alla domanda: cosa farà nel futuro l’ex calciatore di Inter e Fiorentina e opinionista televisivo? Farà il commentatore tecnico della versione italiana di Fifa 22, già disponibile per il pre-ordine.

Adani affiancherà Pierluigi Pardo, confermatissima prima voce del popolarissimo videogame dedicato al calcio. L’annuncio è arrivato oggi da parte di EA Sports:

Adani è stato selezionato per questo ruolo in base all’esperienza e alla conoscenza sul campo di gioco, e al suo stile di commentatore energico e coinvolgente.

Lo voce di Adani, che enfatizza le prodezze dei giocatori e presta particolare attenzione alle dinamiche di campo, torna così ‘a disposizione’ dei tanti tifosi di calcio che apprezzano il suo modo di vivere le telecronache.

Commentando la notizia della sua esclusione da Sky, ipotizzammo da questo colonne un futuro in coppia con Sandro Piccinini ad Amazon Prime Video. L’ipotesi per il momento è ancora una ipotesi, anche perché non è stato ancora annunciato neanche il (molto possibile) trasloco di Piccinini.

Con Lele Adani, come detto, ci sarà Pardo, il quale per il momento non si è esposto pubblicamente sul caso che lo riguarda. Annunciato da Pier Silvio Berlusconi come voce della Champions League in esclusiva sulle reti Mediaset, Pardo è stato confermato anche nel team di Dazn, che da sabato 21 agosto e per i prossimi tre anni proporrà tutte le partite di Serie A. L’unica certezza è che Mediaset si è detta pronta a portare la faccenda in tribunale.