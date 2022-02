I medical drama sono sempre più alla conquista di Raiuno, tant’è che uno dei nuovi titoli tra le fiction pronte a debuttare sulla prima rete Rai è una storia con protagonista un’infermiera e tanti piccoli pazienti. Lea Un nuovo giorno, questo il titolo, è pronta ad emozionare il pubblico della tv generalista. Volete sapere di cosa parla? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Lea Un nuovo giorno, quando inizia?

© Pierfrancesco Bruni

Raiuno ha deciso di far debuttare questa nuova fiction la settimana successiva al Festival di Sanremo, che vedrà partire anche altri due titoli già noti al pubblico, come L’Amica Geniale 3 e Màkari 2. Lea Un nuovo giorno, quindi, andrà in onda a partire dall’8 febbraio 2022, occupando così la prima serata del martedì.

Lea Un nuovo giorno, la trama

La serie tv (il cui titolo originale era Lea e i bambini degli altri) è ambientata a Ferrara: nell’ospedale cittadino torna a lavorare, dopo un anno di aspettativa, la protagonista Lea Castelli (Anna Valle), infermiera pediatrica. La donna si era presa una pausa dopo che il figlio che portava in grembo è morto prima che lo desse alla luce: un trauma a cui ha fatto seguito anche la scoperta che il marito Marco Colomba (Giorgio Pasotti), anche lui medico, stava avendo una relazione extraconiugale con Anna Galgano (Eleonora Giovanardi), ginecologa e migliore amica di Lea.

La protagonista, consapevole del fatto che non può più avere figli, decide di dare tutto il suo amore nel proprio lavoro e nei piccoli pazienti che segue, che diventano per lei una famiglia. Non sarà facile, dal momento che dovrà lavorare con Marco, appena nominato Primario del reparto di Pediatria, e con Anna. Ma Lea non si arrende, aiutata anche dalle sue colleghe nonché amiche.

Le cose cambiano quando Lea conosce Arturo (Mehmet Günsür), affascinante bassista che è evidentemente attratto da lei. Ma anche Marco torna all’attacco, dicendole che con Anna è tutto finito e di voler salvare il loro matrimonio. Tra Lea e Marco la fiamma si riaccende, ma un duro colpo rimetterà tutto in discussione.

Lea Un nuovo giorno, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono quattro, ciascuno della durata di circa cento minuti, in onda per altrettante prime serate. Il finale di stagione è quindi previsto per il 1° marzo.

Lea Un nuovo giorno, il cast completo

Il cast della serie tv è capitanato da Anna Valle, volto assai noto per gli appassionati della fiction generalista, che abbiamo nella stessa stagione visto anche in Luce dei tuoi occhi, su Canale 5. Al suo fianco Giorgio Pasotti, co-protagonista di recente di Mina Settembre, e Mehmet Günsür, che ha già lavorato con Anna Valle ne La Compagnia del Cigno 2.

Anna Valle è Lea Castelli

Giorgio Pasotti è Marco Colomba

Mehmet Günsür è Arturo

Eleonora Giovanardi è Anna Galgano

Marina Crialesi è Olga

Nel cast compaiono anche Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

Lea Un Nuovo giorno, regista e sceneggiatori

A dirigere la fiction Isabella Leoni, regista che ha già diretto fiction del calibro di Un Medico in Famiglia, Questo nostro amore 80 ed Il Paradiso delle Signore. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Peter Exacustos (L’Allieva), Anna Mittone (Un Medico in Famiglia) e Mauro Casiraghi (Ris-Delitti Imperfetti). La serie è una co-produzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy Srl .

Lea Un Nuovo giorno, location

Dov’è stato girato Lea Un nuovo giorno? La location principale delle riprese -che si sono svolte durante l’estate 2021- è stata Ferrara, dove sono state ambientate le scene in esterno. In particolare il set è stato allestito nei pressi della chiesa di Santo Stefano e dei portici di fronte, fino a via Boccalone. Il quartier generale della troupe si trovava invece in piazza Sacrati. Le scene in interno, invece, sono state girate a Roma.

Lea Un nuovo giorno, dove vederlo?

E’ possibile vedere la fiction durante la sua messa in onda in tv su Raiuno, ma anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.