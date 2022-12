Il programma racconta come è noto la storia del nostro paese attraverso interviste e testimonianze di donne, attraverso il loro punto di vista, in base alla loro esperienza ed estrazione sociale. Programma che ha già navigato nei palinsesti della nostra televisione generalista, precisamente su Rai3, avendo avuto già parecchie serie al suo attivo. Ci riferiamo a Le ragazze. Alla conduzione di questa trasmissione abbiamo visto fra il 2018 ed i 2019 Gloria Guida, mentre l’ultima serie di questo programma, quella andata in onda nel 2020 non ha avuto un conduttore. Siamo qui per darvi conto di una notizia che riguarda proprio questo programma che sta per tornare su Rai3 con una nuova edizione alla cui conduzione è stata chiamata Francesca Fialdini.

E’ questo il nuovo programma che è stato assegnato alla padrona di casa di Da noi a ruota libera di cui facevamo cenno in un nostro precedente post. Proprio nelle scorse ore è stata decisa la messa in produzione di una nuova serie de Le ragazze, la cui messa in onda è prevista per la prossima primavera su Rai3, programma realizzato con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Pesci combattenti, per il dipartimento cultura ed educational diretto da Silvia Calandrelli.

Saranno almeno cinque seconde serate, probabilmente di lunedì su Rai3 a cui farà seguito una puntata finale prevista però in prima serata, con la nuova conduttrice del programma che avrà un ruolo più centrale nella trasmissione, interagendo maggiormente con le donne protagoniste delle varie puntate previste. Francesca Fialdini dunque, insieme al talk della domenica pomeriggio di Rai1 Da noi a ruota libera e alla conduzione dello Zecchino d’oro 2022, eredita anche la guida di questo formato, che come detto racconta l’Italia attraverso lo sguardo delle donne.

Appuntamento dunque con una nuova edizione di Le ragazze su Rai3 la prossima primavera con la conduzione di Francesca Fialdini.