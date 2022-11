Sarà una edizione particolare quella di quest’anno dello Zecchino d’oro. Il programma coprodotto dalla Rai con l’Antoniano di Bologna torna andando a impreziosire la programmazione natalizia della prima rete della Rai che infatti ospiterà la storica manifestazione canora per bambini nel proprio palinsesto, proprio nei giorni a ridosso del Santo Natale. Le classiche tre giornate dello Zecchino d’oro andranno infatti in onda giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre 2022 su Rai1.

I tre appuntamenti con la celebre rassegna di canzoni per bambini portata al successo in televisione dall’indimenticato Cino Tortorella, alias Mago Zurlì, andranno in onda nel consueto spazio del pomeriggio di Rai1 giovedì 22, venerdì 23, con la finale prevista proprio alla vigilia del Santo Natale 2022. Le prime due puntate dello Zecchino d’oro 2022 partiranno subito dopo il Tg1 delle 17 e andranno in onda fino alle 18:45, quando la linea passerà al gioco a premi condotto da Flavio Insinna L’Eredità. Per quei due pomeriggi dunque lo Zecchino d’oro prenderà il posto di Vita in diretta.

La terza ed ultima puntata, ovvero la finale dello Zecchino d’oro 2022 andrà in onda sabato pomeriggio 24 dicembre, vigilia di Natale, sempre dalle ore 17, ma proseguirà fino a ridosso del Tg1 delle ore 20, occupando quindi anche lo spazio del gioco a premi di Flavio Insinna L’eredità. Per quel che riguarda la conduzione, i primi due appuntamenti, quelli cioè di giovedì 22 e venerdì 23, dalle 17:05 e fino alle 18:45 saranno condotti ancora una volta dalla coppia formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini. La finale prevista sabato 24 dicembre fra le 17 e le 20 sarà condotta invece dal direttore artistico della manifestazione, ovvero Carlo Conti. Francesca Fialdini poi condurrà insieme a Mario Acampa la finale dell’Eurovision junior song contest 2022 prevista su Rai1 domenica 11 dicembre a partire dalle ore 15:50 a cura della struttura di Rai ragazzi.

Appuntamento dunque per le tre giornate dello Zecchino d’oro 2022 giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre nel pomeriggio di Rai1 con Francesca Fialdini e Paolo Conticini per le prime due giornate e Carlo Conti, per la finale di sabato 24 dicembre.