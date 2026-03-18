Le Libere Donne batte il Grande Fratello Vip all’esordio. Ancora in calo i The Jackal. I dati Auditel del 17 marzo 2026

Raiuno si impone in prima serata grazie a un altro lavoro seriale: Le Libere Donne di Michele Soavi con Lino Guanciale protagonista cattura il pubblico e rende la rete ammiraglia di Viale Mazzini leader di ascolti in una serata molto particolare. Lo spauracchio principale era il ritorno del GFVip. Timore arginato, sul piano dell’Auditel, perchè il noto reality riparte leggermente in sordina: la differenza con Viale Mazzini per Cologno Monzese è minima, ma Canale 5 si aspettava un risultato diverso. Soprattutto in nome di un altro ritorno atteso, quello di Ilary Blasi.

Lo Share, tuttavia, parla chiaro: 18,4% di Share per Mediaset contro 18,7% della Rai. Le reti ammiraglia hanno avuto una sfida aperta con un unico vincitore. Le emittenti cadette, al contrario, hanno altri standard con cui fare i conti: Rai2 sceglie ancora i The Jackal con Stasera a Letto Tardi. La trasmissione è carina e riprende i fasti di Chi Ha Incastrato Peter Pan? su Mediaset. Il format è molto simile, ma i risultati (così come gli anni di riferimento) sono diversi. Il format si ritrova al 2,8% di Share.

Le Libere Donne meglio del GFVip

Mentre Rai3 si attesta al 4% di Share grazie a FarWest e gli approfondimenti di Salvo Sottile. Rete4, con È Sempre Cartabianca, guadagna il 3,9% di Share. Italia Uno con Spider-Man arriva al 5,4% di Share. La7 con Giovanni Floris e il “suo” DiMartedì conferma un Auditel superiore al 10% di Share.

La percentuale si ferma al 10,6%. Numeri importanti per una trasmissione che può vantare un sostanzioso parterre di ospiti. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,8% di Share con Italia’s Got Talent. Nove punta su Cash or Trash – La Notte dei Tesori che ottiene il 2,2% di Share. Il Canale 20 arriva al 2,4% di Share con Unstoppable – Fuori Controllo. River Wild conquista, su Rai4, l’1,6% di Share. In calo, su Iris, Le Colline Bruciano all’1,4% di Share.

Gerry Scotti torna in vetta in access prime time

Leggermente sotto Amici di Letto, con Mila Kunis, su RaiMovie che non va oltre l’1,2% di Share. Il preserale generalista italiano ripropone la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna con il gioco di Cologno Monzese che batte la concorrenza in extremis: 24,8% contro 24% di Share. Un confronto aperto e anche piuttosto combattuto che vive di folate e momenti particolarmente accessi. Senza dimenticare che le vincite, da una parte e dall’altra in termini di montepremi, iniziano a essere importanti.