GFVip, prima puntata: Ilary Blasi riprende il timone e la casa esplode subito

Dopo anni di assenza e subito dopo il clamoroso caso Signorini, torna alla conduzione del GFVip la conduttrice romana. Scintille immediate tra Selvaggia Lucarelli e alcuni concorrenti, con la rivalità Elia-Volpe che si riaccende e otto vip immediatamente

Per prima cosa una domanda. Ma a distanza di 26 anni… siamo davvero sicuri che il pubblico abbia bisogno del Grande Fratello in prima (anzi, ormai seconda serata) fino a notte inoltrata? Lo diranno gli ascolti perché in questa edizione, anche per via della clamorosa vicenda di cronaca che ha interessato Alfonso Signorini, c’era attesa per una edizione che da una parte sarà meno dilatata e compatta, forse meno liquida e con meno fuffa, ma dall’altra dovrà anche rilanciare lo storico programma Endemol. Se questa edizione dovesse essere penalizzata dagli ascolti, chissà… forse potrebbe anche non essercene un’altra.

Il ritorno del Grande Fratello

Il Grande Fratello è tornato con la sua declinazione VIP, e lo ha fatto con la stessa energia caotica che lo aveva reso celebre nelle sue stagioni migliori. Si tratta dell’ottava stagione di questo format dedicato a persone note, e meno note, del mondo dello spettacolo. Ilary Blasi di nuovo alla conduzione dopo anni di assenza, affiancata in studio da Cesara Buonamici e da Selvaggia Lucarelli, al suo debutto assoluto nel ruolo di opinionista. Molto attesa in questo passaggio in Mediaset dopo anni e anni in RAI con la Carlucci a Ballando con le stelle.

Prima di entrare nel vivo della serata, la produzione ha voluto ricordare Annalisa Petrini, storica caporedattrice del programma scomparsa domenica scorsa dopo una breve malattia. Una presenza poco nota al grande pubblico, molto riservata anche sul suo lavoro, ma estremamente amata dai vecchi concorrenti e applaudita da tutto il personale di studio in un minuto di omaggio sinceramente emozionante.

Ilary ritrova casa sua

Visibilmente emozionata all’ingresso in studio, la conduttrice ha subito chiarito il suo stato d’animo: per lei tornare al Grande Fratello non è un lavoro come un altro, è qualcosa di più personale. Ha voluto salutare chi lavora dietro le telecamere — produzione, autori, tecnici — e poi ha riconosciuto in platea la nonna Stella, la sorella Melory e la figlia Chanel, fresca concorrente di Pechino Express. La gestione della puntata è filata via sciolta e rapida, con un ritmo che le ultime edizioni avevano perso con davvero troppe chiacchiere introspettive.

Quattro concorrenti — Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi — erano già nella casa dal 13 marzo grazie all’Open House su Mediaset Infinity, che aveva totalizzato oltre un milione di utenti. Non pochi. Nella prima puntata li hanno raggiunti gli altri dodici: Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Francesca Manzini, Marco Berry, Paola Caruso, GionnyScandal, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Nicolò Brigante, Barbara Prezia e Lucia Ilardo.

Novità di questa edizione: Paola Caruso e Giovanni Calvario sono le spie della casa, con accesso a una stanza segreta e a un assistente virtuale che permette loro di vedere in anticipo i confessionali degli altri concorrenti. Un vantaggio non da poco. Calvario, nel presentarsi, ha chiamato Ilary “signora Blasi” e la conduttrice lo ha ripreso con ironia. Poi ha dichiarato che la sua donna ideale è Selvaggia Lucarelli: lei lo ha gelato con un “così è facile.”

Altra novità il localino, uno spazio dove i concorrenti possono esibirsi. Francesca Manzini ci ha fatto le sue imitazioni di Mara Venier e Sabrina Ferilli — convincenti — ma i compagni l’hanno riconosciuta quasi subito.

Lucarelli e i vecchi conti in sospeso

Il primo confronto degno di nota è arrivato con Raimondo Todaro, che aveva l’abitudine di non salutare Selvaggia Lucarelli nei corridoi della Rai. Spiegazione fornita: non lo faceva per non sembrare servile verso un membro di giuria. La Lucarelli ha risposto che quest’anno intende giudicarlo non sul ballo ma su qualcosa che lui conosce ancora meno: se stesso. Boom.

Poco dopo è stato il turno di Alessandra Mussolini, con cui la Lucarelli aveva già avuto scontri pesanti a Ballando con le Stelle. L’ex parlamentare l’ha accusata di essere stata fredda e distante in passato. L’opinionista ha replicato che aveva molta curiosità di vederla confrontarsi con una convivenza forzata. La Mussolini non ci ha messo molto a rispondere per le rime, rivendicando trent’anni di politica attiva come credenziale non negoziabile. Poi, rientrando in casa dopo lo scontro, si è fermata a bere un bicchiere di latte alle undici di sera, lasciando tutti interdetti.

La Lucarelli ha anche tirato in ballo il divorzio tra Ilary e Francesco Totti, paragonando gli scontri in studio a un incontro in tribunale. La conduttrice ha risposto con un sorriso e, a un certo punto, si è lasciata sfuggire un “minch*a” in diretta. Autoironica fino in fondo. Poi in una delle sue immancabili gaffe che tutto sommato la rendono umana e persino meno sostenuta di quello che potrebbe sembrare, confonde i ruoli e fa alla Elia una domanda che doveva porre ad Adriana Volpe.

Elia contro Volpe, capitolo nuovo

È proprio questa la rivalità più attesa della serata, quella tra Antonella Elia e Adriana Volpe, che già nell’edizione 2020 avevano convissuto a fatica. Le due non si sopportano e si vede. Gli autori puntano molto su questa dinamica, probabilmente nella speranza che prima o poi esploda davvero.

Elia è entrata con rancore ben visibile: ha ignorato la Volpe al momento del saluto e si è lamentata del colore del suo vestito. Nella stanza Nuvola — uno spazio della casa pensato come terreno di confronto diretto — le ha dato della paracula davanti a tutti. Da precisare: anche Raul e Renato avevano usato lo stesso termine riferendosi alla Volpe nei giorni precedenti, e lei stessa lo ha scoperto in puntata incassando il colpo a fatica. La Volpe ha scelto un registro opposto rispetto alla Elia, dichiarandosi aperta al dialogo ma decisa a non farsi mettere i piedi in testa.

Già si intravede anche il primo embrione di flirt: Renato Biancardi ha dichiarato che Ibiza Altea è bellissima anche la mattina, lei ha ammesso di starci un po’ giocando. Lui ha incassato con una certa difficoltà.

La novità del Secret Bar ha introdotto un’altra dinamica inedita: Dario Cassini, Lucia Ilardo e Nicolò Brigante si erano già incontrati nei giorni precedenti in uno spazio riservato, e avevano dovuto fare le prime nomination tra di loro prima ancora dell’ingresso ufficiale.

Nomination e televoto

La puntata si è chiusa con otto concorrenti al televoto: Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe — se una delle due esce il programma perde moltissimo potenziale — Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea e Lucia Ilardo. Il meccanismo è invertito rispetto al solito: non si vota per eliminare ma per salvare. Il concorrente più votato otterrà l’immunità. Risultato atteso venerdì 20 marzo.