Italia’s Got Talent 2025, la video intervista al cast. Alessandro Cattelan e il ruolo da giudice: “Mi sentivo destabilizzato, avevo perso i riferimenti”

Si apre il sipario: Italia’s Got Talent sta per tornare, ma stavolta con una nuova veste. Ad entrare nello studio televisivo del talent show, in onda a partire da venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ Italia, è Alessandro Cattelan in qualità di giudice. Un ruolo nuovo che lo allontana – per un po’ – da quello di conduttore, e che gli permette di guardare il palcoscenico da una prospettiva inedita. Per la prima volta, Cattelan siede al tavolo insieme a Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, riconfermati ancora una volta al fine di scovare i migliori talenti del Paese. Alla conduzione tornano Aurora e Fru dei The Jackal, che portano sul palco la loro solita ironia e che accompagnano i concorrenti in un percorso tutto da scoprire.

TvBlog incontra giudici e conduttori prima della messa in onda del programma.

La video intervista al cast di Italia’s Got Talent

La nostra intervista al cast di Italia's Got Talent!💣Lo show debutterà il prossimo 5 settembre su Disney+. Oltre a Mara Maionchi, Frank Matano ed Elettra Lamborghini ci sarà anche Alessandro Cattelan nel ruolo di giudice. A condurre, gli amatissimi Aurora e Fru dei The Jackal.#italiasgottalent #tv #talentshow Posted by TvBlog.it on Monday, August 25, 2025

Il debutto di Alessandro Cattelan nel talent

Conduttore, showman e personaggio televisivo, Cattelan ha indossato per la prima volta i panni di giudice. Un ruolo che è stato apprezzato anche dai suoi colleghi. “Alessandro ti obbliga a restare concentrato” – ha detto Frank Matano parlando del ruolo del nuovo giudice all’interno del talent – “lui ha un ritmo così forte che ti porta a impegnarti di più“.

Com’è stato però per Cattelan guardare lo studio televisivo da una prospettiva inedita? “All’inizio mi sentivo un po’ destabilizzato, avevo perso i riferimenti, dato che per me era tutto al contrario. Io in realtà ho iniziato da giudice, perché ho lavorato allo Zecchino D’Oro quando ero molto piccolo. Il mio primo esordio televisivo era quindi nelle vesti di giudice, e per me è stato un po’ un ritornare a quella esperienza lontanissima. La cosa bella è stato però entrare in un gruppo in cui conoscevo più o meno tutti, e questo mi ha reso le cose molto più semplici“.

Le difficoltà dietro i talent

Negli ultimi anni i talent show sono diventati dei veri punti di riferimento per coloro che sognano di entrare nel mondo dello spettacolo e della discografia italiana. A parlarne sono stati Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, i due giudici che lavorano nel panorama musicale e che hanno visto in prima persona il ruolo della musica all’interno di un talent. “Questi programmi vanno molto più veloci nell’ultimo periodo” – ha detto Lamborghini parlando della loro evoluzione negli anni – “Ad ogni edizione è purtroppo sempre più difficile restare sulla cresta dell’onda“. La sfida più grande nel partecipare attualmente a un talent show? “C’è tanta competizione” – ha dichiarato la giudice – “Ci sono tante piattaforme ed è più difficile emergere e conservare la popolarità“.

Proprio grazie all’avvento del web, ci sono però stati diversi personaggi che sono riusciti a farsi spazio in questo contesto. Tra questi non si possono non menzionare i The Jackal, che negli anni hanno saputo distinguersi con uno stile unico ed originale. Come si sono approcciati i conduttori Aurora e Fru – già alle prese in passato con lo studio di Italia’s Got Talent – con il mondo televisivo? “Le possibilità che nascono dal web non si trovano in tv, anche se l’approccio al lavoro resta lo stesso: c’è lo stesso tipo di studio, lo stesso metodo di comunicazione” – ha dichiarato Fru – “Chiaramente ci si adatta al contesto in cui si è, e questo lo si apprende soprattutto dai social“. Per Aurora Leone il percorso è invece stato molto diverso: “Io vengo dalla tv e sono poi finita sul web. La cosa bella di essere The Jackal è la possibilità di toccare tutti questi ambiti e non dover scegliere, e per questo siamo contenti di riuscire a fare entrambe le cose. Un aspetto aiuta l’altro: quello che impariamo in tv lo riportiamo nei video, e viceversa“.

Le novità dell’edizione 2025 di Italia’s Got Talent

Oltre alla presenza del nuovo conduttore Alessandro Cattelan, c’è anche un aspetto che non lascerà indifferenti il pubblico. “Quest’anno c’è un livello altissimo di qualità nei talenti rispetto agli anni passati” – ha detto Elettra Lamborghini – “La gente si è allenata e nel programma si vede benissimo“.