Quando sabato scorso, giorno della finale dell’Eurovision Song Contest 2022 da Torino, abbiamo documentato l’improvvisa scomparsa di Laura Pausini dal palco nel momento culminante dell’annuncio dei voti in collegamento con i vari paesi, il tutto si era risolto con una motivazione data dalla stessa cantante qualche ora la conclusione della manifestazione:

Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto. Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress…

Oggi Laura ha scoperto da cosa è derivata la spossatezza di poche sere fa. Evidentemente non si è trattata di “troppa emozione” come ha detto al suo rientro in scena, infatti Laura nella giornata di oggi, 18 maggio 2022 (a 4 giorni di distanza) ha annuncia di aver contratto il covid.

Sì, c’era qualcosa che non andava… Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare.

Lo ha scritto sui suoi social (qui sopra vi abbiamo riportato il tweet dal suo profilo ufficiale) informando i milioni di followers che l’hanno sostenuta soprattutto nei giorni dell’Eurovision Italiano. Ricordiamo che la cantante dopo esser ricomparsa sul palco è rimasta a fianco di Mika e Alessandro Cattelan in tempo per l’annuncio dei vincitori, in più ha accolto anche la Kalush Orchestra complimentandosi di persona per la vittoria.

Per Laura Pausini ora è il momento di riprendersi (e speriamo al più presto), gli impegni lavorativi quindi sono stati annullati. Ad esempio, questo fine settimana sarebbe dovuta volare in Florida per esibirsi allo spettacolo Amor a la Musica: “Avevo preparato uno show speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America…spero presto…Vi amo tutti“.