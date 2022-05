AGGIORNAMENTO ore 00:34 – Laura Pausini è tornata quasi al termine del giro dei collegamenti con i 40 paesi. Si è aggiunta a Mika ed Alessandro Cattelan e prima di proseguire ha scambiato due battute con i suoi compagni d’avventura: “Sono tornata, scusatemi. Ero un po’ troppo eccitata per la serata” e rivolgendosi scherzosamente con loro dice: “Ma voi preferite continuare senza di me?“. Per la cronaca, Mika e Cattelan hanno proseguito e terminato la conduzione dei collegamenti.

***

Finale di Eurovision Song Contest 2022, la gara è finita da un bel pezzo e sul palco si stanno alternando gli ospiti in attesa dei verdetti delle votazioni. Laura Pausini (protagonista all’inizio della serata finale con il suo medley di successi) lancia l’esibizione di Gigliola Cinquetti da sola sul palco dopo di che, della cantante di Solarolo non c’è più traccia.

A mezzanotte, ora che ha segnato l’inizio dei collegamenti con i 40 paesi votanti sul palco ritroviamo solo Mika e Alessandro Cattelan, eppure – come fanno notare anche su twitter – il gobbo elettronico utile per le indicazioni ai conduttori indica la presenza del nome di Laura Pausini.

Che fine ha fatto Laura Pausini? Sui social si fa notare che c’è il suo nome sul gobbo. Ma sul palco ad annunciare i punti assegnati ai vari concorrenti lei non c’è. #esc2022 #Escita pic.twitter.com/LWo3NjvINr — Rassegnally (@rassegnally) May 14, 2022

Nell’immagine è ben visibile che alla sinistra dei conduttori compare quello che in gergo viene chiamato teleprompter e il nome “LAURA”. A questo punto è evidente che uno dei due hosts tra Mika e Cattelan ha dovuto ‘recitare’ anche le sue parti. Sempre su Twitter la curiosità si è accesa “Ma che fine ha fatto la Pausini?” “è il momento Laura se n’è andata e non ritorna più” e per questo al momento non si hanno chiarimenti in merito al ritorno sul palco della cantante.

Mika e Cattelan non hanno accennato nulla rispetto ai motivi dell’assenza della Pausini, tanto meno Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi impegnati nel commento italiano dell’Eurovision in onda su Rai 1.