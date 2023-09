Batterà forte il cuore di qualcuno domani pomeriggio alle ore 14. Quel qualcuno si chiama Caterina Balivo che ritorna sul luogo del delitto. Torna cioè nella fascia oraria che l’ha vista nascere televisivamente parlando nelle vesti di conduttrice, o almeno dove ha avuto la sua consacrazione. Dopo qualche stagione di assenza, impegnata in altri progetti televisivi sia in Rai che su La7, Caterina dunque torna nella “sua” fascia oraria d’elezione. Quella cioè che va dalle ore 14 e fino alle ore 16. Prima era Festa italiana, ora è La volta buona.

Il varietà apri pista del pomeriggio televisivo di Rai1 che settimana dopo settimana tenterà di conquistare il pubblico della prima rete e cercherà di tener botta a quel carro armato che sono le soap e quell’Uomini e donne di Canale 5, da sempre vincitori di quella fascia oraria. Ora tocca dunque a questa nuova trasmissione di cui vi abbiamo non solo anticipato l’arrivo, ma anche il titolo ed il cast.

La colonna sonora e la scenografia

Non tutto per la verità. E’ prevista infatti la presenza come colonna sonora di questa nuova trasmissione dei Alma Sabor. Si tratta di un duo composto da due musicisti di Cirò Marina, ovvero Filomena e Daniele. Altro elemento ancora nascosto de La volta buona è la scenografia. In apertura di questo post potete vedere uno scatto che rappresenta la scenografia di questa nuova trasmissione. Si intravede, oltre alla conduttrice Caterina Balivo intenta a provare, il grande divano rosso, sede delle chiacchierate con gli ospiti che si avvicenderanno. Si nota anche lo spazio che accoglierà il pubblico ed il grande cerchio, elemento centrale della scenografia della nuova trasmissione di Rai1.

La volta buona, gli ospiti

Ospite della prima puntata de La volta buona sarà l’attore Tullio Solenghi, a cui seguirà nella puntata di martedì 12 settembre, Francesco Paolantoni. Ci sarà poi spazio per un divertente gioco in diretta con il pubblico ed una speciale rubrica dedicata alle fiction della Rai, con un occhio anche al cinema. Nella prima settimana spazio alla soap che segue il varietà di Caterina Balivo, ovvero “Il Paradiso delle Signore“, con ospiti Alessandro Tersigni, Chiara Baschetti, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Flavio Parenti.

Appuntamento dunque da domani pomeriggio alle ore 14:05 su Rai1 per la prima puntata de La volta buona con Caterina Balivo.