La vita in diretta 2023-2024, puntata oggi, orario, ospiti, contatti

La Vita in Diretta è un programma di infotainment, condotto da Alberto Matano, in onda nel pomeriggio di Rai 1. Con l’edizione 2023-2024 giunge alla sua 34ma edizione.

La Vita in diretta, il programma

Stretta attualità e di cronaca, tenendo aggiornati i telespettatori con le breaking news e proponendo anche inchieste e approfondimento giornalistico.

Alberto Matano informerà i telespettatori di Rai 1 con la collaborazione di inviati e giornalisti Rai che realizzeranno servizi e che saranno presenti nei luoghi dove sono avvenuti i fatti più rilevanti della giornata.

Il programma include anche una parte più “pop”, con un talk show che riunisce gli ospiti (protagonisti della tv, dello spettacolo, del cinema, della fiction e del giornalismo) intorno ad un tavolo per parlare di temi legati al costume e alla società ma anche per parlare di libri, direttamente con gli autori.

La Vita in Diretta è un programma realizzato dalla Direzione Produzione Tv della Rai – CPTV di Roma.

Chi sono gli inviati de La vita in diretta?

Barbara di Palma, Lucilla Masucci, Antonella Delprino, Ilenia Pietracalvina, Valerio Scarponi, Caterina Varvello, Filomena Leone, Ercole Rocchetti, Luca Forlani, Chiara Jommi Selleri, Raffaella Longobardi, Giuseppe di Tommaso, Sara Verta.

Chi è il conduttore de La Vita in Diretta?

Il conduttore del programma, per la quinta edizione consecutiva, sarà il giornalista Alberto Matano. Nelle ultime tre edizioni, il giornalista ha condotto il programma da solo mentre nella stagione televisiva 2019/20 ha condotto la trasmissione insieme a Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda le ultime stagioni televisive, Alberto Matano ricopre il ruolo di opinionista a Ballando con le Stelle, precisamente dal 2019, ha condotto nel 2021 A grande richiesta – Non sono una signora, serata dedicata a Loredana Bertè, ed ha condotto le serate evento per il Premio Biagio Agnes.

Chi sono i giornalisti de La Vita in Diretta?

Gli inviati del programma di Rai 1 sono Monica Arcadio, Ivan Bacchilega, Rosanna Cacio, Antonella Delprino, Chiara Jommi Selleri, Luca Forlani, Filomena Leone, Raffaella Longobardi, Lucilla Masucci, Ilenia Petracalvina e Marco Piccaluga.

Dove vedere La Vita in Diretta?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire dall’11 settembre 2023, da lunedì a venerdì, alle ore 17:05.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito RaiPlay, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Dove fanno La Vita in Diretta?

Il programma va in onda dallo Studio 3 del Centro di Produzione TV Raffaella Carrà di via Teulada, in Roma.