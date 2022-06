Oggi, venerdì 24 giugno 2022, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, condotto da Mara Venier e Alberto Matano.

I vincitori dell’edizione 2022 del Premio Biagio Agnes verranno premiati durante la cerimonia che si terrà sabato 25 giugno a Piazza del Campidoglio, in Roma. La cerimonia sarà preceduta dall’incontro Con le donne verso il futuro dell’Italia.

Per la terza edizione consecutiva, i conduttori del premio saranno Mara Venier e Alberto Matano.

La cerimonia andrà in onda su Rai 1, lunedì 27 giugno 2022, in seconda serata, a partire dalle ore 23:20.

Il premio, che ha l’obiettivo di valorizzare la professione giornalistica, è promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria.

Tra i protagonisti di quest’edizione, troveremo Amadeus, Geppi Cucciari, Giorgio Lauro, Maria Chiara Giannetta, Monica Maggioni, Michele Guardì e molti altri.

Le categorie sono le seguenti: Premio Internazionale, Premio Giornalismo Politico, Premio Carta Stampata, Premio Giornalismo Periodico, Premio per la Televisione, Premio Giornalismo Televisivo, Premio Fiction, Premio Cinema, Premio Giornalista Economico, Premio Miglior Cronista, Premio per la Radio, Premio Giornalismo Digitale, Premio Giornalismo Sportivo, Premio Giornalista Scrittore e Premio Under 40.

Nel corso della cerimonia, verranno consegnati anche un Premio Speciale e un Premio alla Carriera.

Come seguire in diretta la conferenza stampa del Premio Biagio Agnes 2022

Nel corso della conferenza stampa, interverranno Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai, Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Simona Agnes, presidente Fondazione Biagio Agnes, Gianni Letta, presidente giuria Premio Biagio Agnes, Alessandro Onorato, assessore grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, e i conduttori.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11.