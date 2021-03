Si intitola “Non sono una signora” la puntata speciale di A Grande Richiesta in onda questa sera, martedì 9 marzo, su Rai 1 dalle 21.25. A una settimana dal suo exploit al Festival di Sanremo 2021, dove è riuscita a illuminare e riempire un teatro Ariston deserto col suo carisma, la sua energia e un medley dei suoi più grandi successi, Loredana Bertè torna sull’Ammiraglia Rai per una serata dedicata alla sua carriera e alla sua straordinaria vita.

Nel ruolo di presentatore un inedito Alberto Matano alle prese con la conduzione di un programma di prime time e soprattutto musicale: una delle caratteristiche del format prodotto da Rai e Ballandi è proprio il cambio continuo di padroni di casa. Va anche detto che la formula pensata per la prima serata del sabato sera è stata poi spostata al martedì, nel tentativo di migliorarne le performance.

Dopo Patty Pravo e I Ricchi e Poveri, giusto per citare due degli appuntamenti più recenti, A Grande Richiesta ospita Loredana Bertè: un modo per una signora della musica italiana raccontarsi al pubblico di Rai 1 in uno show che vede la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Una serata-tributo per festeggiare i 70 anni di un’artista che riesce a conquistare le estati anche del Terzo Millennio e che ha appena ‘sfornato’ “Figli di…”, nuovo singolo presentato proprio a Sanremo. Ma questa serata è un viaggio tra le sue grandi interpretazioni e anche le sue trasformazioni che hanno fatto tendenza. La protagonista, però, vuole essere la musica: spazio, quindi, ai suoi grandi successi, da “Non sono una signora” a “Cosa ti aspetti da me”, da “Dedicato” a “E la Luna bussò”. Tra gli ospiti pronti a festeggiarla e a duettare con lei Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior