Per Alberto Matano questa è stata la terza edizione de La vita in diretta, la seconda condotta in solitaria dopo la prima annata insieme a Lorella Cuccarini. Altri tempi, decisamente. Dalla stagione 2020/21 il programma storico del daytime pomeridiano di Rai 1 ha preso nuova vita e con un meccanismo collaudato è riuscito persino a superare la concorrenza di Barbara d’Urso, per molti anni leader della fascia 17/18:45.

L’ultimo appuntamento con La vita in diretta è iniziato dal tradizionale passaggio di consegne tra Matano e i prossimi a riprendere le chiavi del pomeriggio estivo, Roberta Capua e Gianluca Semprini al loro secondo anno di Estate in diretta.

La seconda parte della puntata ha visto nel parterre un nutrito gruppo di ospiti e amici del conduttore tra cui Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Roberta Bruzzone e anche Salvo Sottile con il quale Alberto Matano ha stretto un legame di fratellanza dentro e fuori dagli studi televisivi.

Mancava un’ospite, non un nome qualunque per il conduttore dato che si tratta di Mara Venier. Con l’effetto sorpresa, la conduttrice di Domenica IN ha fatto il suo ingresso alle spalle abbracciando il giornalista commosso come raramente si è visto.

Mara Venier fa una sorpresa ad un Alberto Matano emozionato.

L’amicizia vera esiste anche in quest’ambiente#LaVitaInDiretta https://t.co/RcXaQaJVnQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 3, 2022

Mara porta in studio un mazzo di fiori e quel gesto non sembra essere un caso. La Venier infatti officerà le nozze di Matano con il suo attuale compagno Riccardo come ha confermato a FQMagazine: “Le nozze avverranno conclusa la stagione televisiva, a officiare sarà la nostra amica Mara Venier. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso. È una scelta di amore e di vita”.

Nel finale della trasmissione, attorniato dal suo gruppo di lavoro, Matano ha ringraziato il pubblico:

Grazie a voi, non ci avete mai lasciato da soli. Sempre insieme a noi in questo anno così complicato tra la pandemia e la guerra. Un anno che ci sta regalando anche la bellezza di riassaporare una normalità che ci fa venir voglia di andare avanti con un’energia nuova.

Aggiunge poi una nota più intima:

Vi ho sentito davvero al mio fianco in questo anno che è stato molto importante per la mia vita e quindi voglio dire una cosa molto semplice. Come tra di noi, nella vita l’amore vero vince sempre.

“Anche nella vita l’amore vero vince sempre” Le ultime puntate dei programmi sono una tradizione della televisione italiana che mi commuovono sempre 🥺🤧#LaVitaInDiretta https://t.co/wvdQFbhj5n — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 3, 2022

Appuntamento a settembre per una nuova Vita in diretta, sarà l’edizione numero 33.