Era diventata un tormentone delle ospitate di Salvo Sottile a La Vita in Diretta la promessa da parte di Alberto Matano di partecipare un giorno, ad una puntata di I Fatti Vostri, al gioco del porcellino. Oggi possiamo dire che la promessa è stata mantenuta dato che Matano ha fatto incursione questa mattina nello studio 1 di via Teulada, trattenendosi anche più a lungo del solo gioco telefonico, nel quale si è messo al servizio, rompendo, eccezionalmente al posto di Emanuela Aureli, i porcellini.

Sottile l’ha introdotto così nello studio di I Fatti Vostri:

Oggi c’è venuto a trovare un ospite importantissimo, un amichetto mio, un fratellino: Alberto Matano!

La prima cosa che Matano ha fatto una volta entrato in studio è stata complimentarsi con la squadra che lavora al programma:

Sono qui non in veste di conduttore, ma di portavoce del pubblico. Sono venuto qui oggi per dire che ci avete fatto compagnia, ci avete regalato momenti molti dolci con Anna, i tutorial, Patty e tutto quanto; avete raccontato anche quello che accade, le storie di tutti i giorni, la guerra. È stata una stagione devo dire incredibile, quindi Comitato complimenti a lei e a Giovanna (Flora, ndr), complimenti a Salvo, a tutta la squadra. Da anni non c’era questo risultato e questo amore del pubblico ed è merito vostro.

L’ex mezzobusto del Tg1, come detto in apertura, si è poi trattenuto anche dopo la pubblicità con Salvo Sottile, affiancandolo nell’intervista a Russell Russell, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di The Voice Senior. Alberto Matano è rimasto così a I Fatti Vostri fino alla chiusura della puntata, in cui Sottile ha ricordato l’appuntamento odierno di La Vita in Diretta nel pomeriggio di Rai1, dove, da come si è capito, dovrebbe essere ospite anche lui per quanto riguarda il segmento finale del tavolo.