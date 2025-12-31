La tv che verrà, tutti gli show in arrivo con il nuovo anno: da Striscia La Notizia a Tali e Quali, cosa vedremo nel 2026

Il 2026 sarà un anno importante anche a livello televisivo con scelte mirate e possibilità da parte di ogni emittente, i progetti di intrattenimento presentano numerose novità: i titoli principali.

Buona fine, buon principio. Un anno che si chiude lascia spazio sempre a una nuova stagione che comincia. Anche, forse soprattutto, in televisione funziona così. Se altrove sembra che il tempo non passi mai, sul piccolo schermo la certezza che tutto cambia – il più delle volte affinché non cambi nulla – è chiara come il sole a Vienna durante il concerto di Capodanno.

Quindi, dopo la notte di San Silvestro, che anche in televisione avrà possibilità alternative, comincia un nuovo capitolo dello spettacolo italiano che dovrà (per chiunque voglia mantenere una certa rilevanza e riconoscibilità) essere interessante tanto quanto il precedente. Questo è il solo proposito che produttori, capi progetto e direttori di rete dovranno tenere a mente.

Un nuovo anno televisivo

La sola regola non scritta da rispettare. Se così non dovesse essere, vuol dire che anche a livello aziendale saranno subentrati problemi. Ora, però, non è il momento di pensarci. Semmai occorre capire quello che attende l’utente medio, i palinsesti che vedrà. Dato che, allo scoccare della mezzanotte, non ci sarà più tempo per le congetture.

Una nuova stagione televisiva, di fatto, sarà cominciata. Con tutto quel che implica. Rai e Mediaset, ma non solo, sono pronte sulla generalista: da Viale Mazzini si comincia con Tali e Quali, lo show di Carlo Conti avrà anche una versione nip. Le persone comuni si cimenteranno a riproporre i propri idoli con tanto di trucco e parrucco.

L’offerta Rai

A raccogliere il testimone del presentatore toscano, impegnato con la preparazione del prossimo Festival di Sanremo, sarà Nicola Savino. Il presentatore e speaker di Radio Deejay torna con una nuova occasione in prima serata dopo l’esperimento Freeze – Chi Sta Fermo Vince su Raidue. Appuntamento a partire dal prossimo 9 gennaio 2026.

Un giorno più tardi, il 10 gennaio 2026, ricomincia Antonella Clerici con un altro titolo forte della Rai: The Voice Kids. Dopo il successo della versione Senior, la tv di Stato scommette sullo stesso format autunnale rinnovato per categoria. La conduttrice, poi, tornerà anche a marzo con The Voice Generations. Un’altra variante dello stesso contenitore per cercare di fidelizzare ulteriormente il pubblico.

Dal 24 al 28 febbraio, invece, l’Italia televisiva sarà “invasa” mediaticamente dal ‘ciclone’ Sanremo. In quella settimana, tra televisione e giornali, non si parlerà d’altro. Grande attesa per il ritorno di Carlo Conti all’Ariston, ultima volta per il toscano da Direttore Artistico, con tante novità a partire da un cast di big che sembrerebbe non aver entusiasmato il pubblico all’annuncio iniziale. Si dovrà capire se, invece, le canzoni in gara faranno ricredere gli scettici o confermeranno quella che sembra essere una rimostranza piuttosto forte e condivisa da parte del pubblico.

Dal Festival di Sanremo a STEP

Sanremo è Sanremo, ma non dura in eterno anche se – con la contro programmazione alternata – potrebbe sembrare così. A marzo, infatti, ci sarà una nuova edizione de Dalla strada al palco, talent show con gli artisti di strada che lo scorso anno ha ottenuto un discreto successo anche grazie alla conduzione di Nek e Bianca Guaccero. Piccola, ma non meno importante, finestra sul mese di maggio: Raiuno ritrova i David di Donatello, manifestazione importante perchè riporta il cinema (e i suoi protagonisti) in televisione con una premiazione che potrebbe determinare gli equilibri futuri della settima arte italiana.

Tornando invece a marzo-aprile, la Rai riproporrà anche STEP: Stasera Tutto È Possibile tornerà con Stefano De Martino alla conduzione, il quale sarà presente anche al timone di Affari Tuoi, e tutto il suo gruppo di amici e colleghi fra gag, risate e imprevisti. Spazio, poi, a The Floor – Ne rimarrà solo uno con una conduzione rinnovata. Non più Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, ma Paola Perego con Gabriele Vagnato. Il cambio al timone della trasmissione è dovuto al nuovo impegno firmato The Jackal: il gruppo di lavoro partenopeo sarà protagonista di una trasmissione per tutta la famiglia dal titolo Stasera al letto tardi sulle orme del celebre Chi ha incastrato Peter Pan?

L’offerta Mediaset

Mediaset, invece, comincerà il 2026 con C’è Posta Per Te: il programma condotto da Maria De Filippi è giunto alla sua 29° edizione senza perdere per questo l’appeal e la curiosità da parte del pubblico. Ci sarà anche la versione serale del talent show Amici, ancora una volta targato Fascino PGT. Tornando a fine gennaio, c’è da registrare un altro esordio.

Paolo Bonolis, veterano di Cologno Monzese e del piccolo schermo, porta in prima serata Taratatà, un programma musicale tutto da scoprire. Nello stesso periodo ci sarà anche spazio per Striscia La Notizia. Il noto tg satirico torna in una veste nuova: la trasmissione si sposta in prima serata dopo anni di successi in access prime time. L’ultimo periodo del contenitore aveva registrato un po’ di stanchezza, ma Antonio Ricci – in accordo con Mediaset – ha rinnovato il formato per cercare di dargli nuova linfa. A partire, però, dalle certezze del passato: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti alla conduzione.

Da Zelig 30 a Battiti Live!

Restando in tema di certezze, sul piccolo schermo – nel nuovo anno – saranno presenti anche Pio e Amedeo con uno nuovo show sulle orme di Felicissima Sera. Il successo del celebre duo comico, al cinema con Oi Vita Mia (prima opera da registi e interpreti per i due pugliesi) ha convinto Piersilvio Berlusconi a tornare a scommettere su di loro.

La quota sorriso, se così possiamo definirla, di Canale 5 sarà rappresentata anche da Zelig 30. La storica trasmissione tocca il traguardo delle tre decadi, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in veste di conduttori, pronti a celebrare questo importante anniversario. Italia Uno, nel 2026, invece ritroverà ancora Sarabanda con Enrico Papi ma in versione Celebrities. A sfidarsi, tra una nota musicale e l’altra, infatti, saranno soltanto i personaggi famosi.

Attenzione anche all’approfondimento, due nuovi programmi all’orizzonte per Cologno Monzese: uno con Bianca Berlinguer, l’altro vede protagonista Federico Rampini. C’è anche il titolo pronto: Risiko. In estate ancora spazio a Battiti Live, la trasmissione che prova a ripercorrere i fasti del Festivalbar. Ilary Blasi dovrebbe essere ancora alla conduzione dell’evento promosso da RadioNorba. Emittente entrata a tutti gli effetti a far parte del polo radiofonico di Mediaset.

Le altre reti

Il nuovo anno delle altre reti, invece, parte con Roberto Saviano che – in quota La7 – propone La Giusta Distanza: programma che si occupa di mafia e criminalità organizzata con approfondimenti e dibattiti tra ospiti illustri e importanti testimonianze. Il giornalista e scrittore trova una “nuova” casa televisiva pronta a valorizzarlo ulteriormente sul piano professionale. RealTime, invece, ritroverà due titoli forti come Cortesie per gli ospiti e Matrimonio A Prima Vista – Italia. Sul Nove, invece, torneranno programmi noti come Che Tempo Che Fa e Cash or Trash, nella versione standard più otto speciali dal titolo La Notte dei Tesori.

Sky, nel 2026, oltre alla consueta offerta di programmi, proporrà Pechino Express – L’estremo Oriente e la seconda stagione di The Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Prime Video, al contrario, punta sulla comicità con la nuova edizione di Red Carpet – Vip al tappeto condotta da Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band. Seguirà, poi, Lol – Chi Ride È Fuori condotto da Alessandro Siani e Angelo Pintus che accoglieranno un cast di comici completamente rinnovato. Le grandi fiction, nel palinsesto generalista italiano, prevedono un calendario a parte ricco di titoli e alternative da non perdere.