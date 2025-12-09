Mediaset acquisisce Radio Norba: cosa cambia nella raccolta pubblicitaria di Cologno Monzese

Piersilvio Berlusconi non finisce mai la campagna acquisti. Il Patron di Mediaset resta sempre con un occhio al mercato per ampliare le potenzialità di un impero televisivo come il suo. Operazioni che faceva già da tempo, quando suo padre Silvio – che Mediaset l’ha fondata – era ancora in vita. Ora che ha preso definitivamente le redini aziendali porta avanti la sua politica aziendale, non tanto diversa da quella originaria.

L’impronta familiare c’è sempre e al primo posto resta un’unica voce: implementare il mercato con nuovi introiti. Detto, fatto. Non solo in televisione. Cologno Monzese ha infatti anche il proprio polo radiofonico: Radio Mediaset, da oggi, si arricchisce di una nuova pedina. Radio Norba entra a far parte dell’azienda radiotelevisiva privata, come annunciato da Davide Maggio, con tutto il proprio organico. La compravendita si è conclusa non appena ufficializzato il controllo del capitale di Genetiko. Società editrice di RadioNorba e organizzatrice di eventi come BattitiLive, presente ogni estate nel palinsesto di Mediaset.

Mediaset preleva Radio Norba

Televisione e radio a stretto contatto per creare una sinergia anche economica. Radio Mediaset, infatti, lavora a stretto contatto con l’orizzonte televisivo. Basti pensare al Capodanno in musica proposto negli ultimi anni da Cologno Monzese: le radio fanno sempre da contraltare alla televisione. Lo show sul piccolo schermo prevede, il prossimo 31 dicembre ma non solo, una vera e propria condivisione di palcoscenico. Quello che avviene in diretta televisiva è asportabile anche radiofonicamente.

Senza contare il valore aggiunto delle potenzialità espresse, durante l’anno, dalla radiovisione. Tornando alla stretta attualità, l’acquisizione di Radio Norba – che va a far compagnia a Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio – garantisce un ulteriore posizionamento mediale a livello nazionale. Gli introiti pubblicitari aumenteranno. L’operazione serve a veicolare gli sponsor Mediaset: un altro segnale agli investitori.

Cosa cambia a livello pubblicitario

Chi sceglie Cologno Monzese per le proprie partnership potrà contare su una vetrina ulteriore. Mosaico di radio e televisione che, attualmente, sposa anche l’advertising online. Ad Manager permette, a chi vuole, di promuovere la propria attività all’interno delle app ufficiali di Mediaset. Pubblicità indiretta che amplia nuovamente e ulteriormente il bacino d’utenza e i riferimenti attorno a Piersilvio Berlusconi che continua a tessere una tela che parte da Cologno Monzese e arriva fino a Madrid con TeleCinco.

Nello specifico, il polo radiofonico di Mediaset raggiunge il 42,9% di ascolti nel giorno medio. Un bottino che fa gola a chi intende investire e creare rapporti di forza, a livello economico, con Mediaset. Anche Radio Norba, da oggi, è nel novero delle opportunità di Fininvest.