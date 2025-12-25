Rai, quando cominciano le fiction più attese del 2026: titoli e date da ricordare

La Rai si prepara per un nuovo anno importante tanto quanto quello che sta per concludersi. Viale Mazzini ha saputo valorizzare i propri cavalli di battaglia, sia sul piano dell’intrattenimento che su quello della fiction. Proprio rispetto alle storie che sanno emozionare la Rai ha fatto leva negli anni, le produzioni in tal senso sono aumentate con esempi di mirabile fattura. Almeno secondo il parere diffuso del pubblico che ha sempre premiato la rete ammiraglia della televisione di Stato con risultati incoraggianti.

Le percentuali, tuttavia, non si alimentano da sole. Ogni stagione va accompagnata con titoli all’altezza della precedente, quindi anche nel 2026 la Rai si farà trovare pronta. La concorrenza sarà agguerrita, perché Mediaset non si accontenterà dei titoli di importazione dall’estero. Cologno Monzese ha investito anche su produzioni di casa propria che manderà a scontrarsi, televisivamente, contro i grandi classici di casa Rai. La sfida è aperta, ma quando cominciano le serie tv più attese?

Rai, le nuove fiction

Dalle parti di Viale Mazzini hanno già iniziato a fare i conti e il calendario è già pronto. Ad aprire i battenti dal prossimo 4 gennaio 2026 toccherà alla novità Prima di noi. Una saga familiare che saprà toccare le corde più emozionali del pubblico. Dopo 4 giorni, a partire dall’8 gennaio 2026, toccherà a Don Matteo 15 intrattenere gli appassionati. Raoul Bova e Nino Frassica tornano protagonisti in una delle fiction più longeve dell’emittente con nuove avventure e casi da risolvere insieme a particolari guest star.

Il 12 gennaio 2026 invece tocca a La Preside. Nuova fiction con Luisa Ranieri che torna protagonista dopo Le indagini di Lolita Lobosco, prodotto che rivedremo prossimamente. Prima, però, questo progetto innovativo liberamente ispirato a una storia vera. Anche in questo caso il prodotto è finanziato, tra gli altri, da Luca Zingaretti. Alla regia Luca Miniero. Il 13 gennaio 2026 torna Lino Guanciale che abbandona i panni de Il Commissario Ricciardi per raccontare la cattura di Matteo Messina Denaro in L’invisibile. Il 27 e 28 gennaio 2026 in occasione della Giornata della Memoria andrà in onda la miniserie Il Morbo K.

Le date da ricordare

Il mese di febbraio, invece, vedrà il ritorno di Cuori con la fiction, ormai giunta alla terza stagione, che riprende da dove aveva lasciato i telespettatori l’ultima volta. Tanti i nodi da sciogliere e altrettante le novità da attendersi sul piano della trama, con numerosi capovolgimenti di fronte. Appuntamento previsto per il giorno 8 febbraio 2026.

Un mese dopo tocca a Imma Tataranni, con Vanessa Scalera che interpreterà il ruolo tratto dai romanzi di Mariolina Venezia per l’ultima volta. L’attrice, infatti, è intenzionata a passare la mano dopo la quinta stagione che comincerà l’8 marzo 2026. Tra le new entry nel cast anche quella dell’attore lucano Rocco Papaleo che gioca in casa, essendo lui originario della Basilicata. Matera è il luogo principe della fiction che vede protagonista anche l’attore Massimiliano Gallo.

Il TV movie su Battiato

Doc invece torna a partire dal 4 marzo 2026. Luca Argentero è nuovamente al centro della fiction a tema sanitario con tanti nuovi colleghi, ma anche qualche vecchia conoscenza. Il 10 marzo 2026 spazio a Le Libere Donne, un’altra storia molto intesa – tra sentimenti e dramma – che vede nuovamente Lino Guanciale tra i principali volti del cast corale. Su Rai2 successivamente torneranno Estranei e Mare Fuori 6. Previsti anche alcuni tv movie dallo sviluppo importante, come quello sulla vita di Franco Battiato con Dario Aita nei panni del celebre e compianto cantautore.