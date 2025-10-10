La Ricetta della Felicità vince la prima serata, tra Scotti e De Martino è sfida all’ultimo punto: la Ruota gira meglio dei pacchi. I dati Auditel del 9 ottobre 2025

La Ricetta della Felicità piace al pubblico e i risultati dimostrano un affetto in crescita per la serie diretta da Giacomo Campiotti. Raiuno vince la serata del giovedì e stacca di quasi tre punti la concorrenza di Canale 5 con La Notte nel Cuore. 18,6% di Share contro 15,9%. Distacco che, però, viene meno nel preserale. Fascia in cui ad avere la meglio è Mediaset: La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti e Samira Lui al timone, supera ancora De Martino e Affari Tuoi. 25,3% contro 23,3%.

Ogni sera prima di cena si consuma una sfida all’ultimo punto di Share. Il gioco dei pacchi, nelle settimane scorse, era più staccato: il format Rai comincia a prendere le misure rispetto alla concorrenza. La sensazione è che si tratterà di una lunga battaglia del tubo catodico in cui è difficile stabilire a priori un vincitore assoluto. Al momento è un costante rincorrersi aspettando il traguardo finale, ma la stagione è appena cominciata.

Scotti e De Martino, duello all’ultimo punto. Piazzapulita meglio di Dritto e Rovescio

Tornando alla prima serata, invece, su Rai2 Ore 14 di Sera arriva al 6,6%. Buon risultato per il talk di Milo Infante che alimenta dibattito e curiosità attorno alla stretta attualità fra cronaca, costume e società. Italia Uno spicca in avanti grazie alla trasmissione di Black Adam che lo porta al 6,8% di Share, mentre Rai3 – con Attenti al Libro – si ferma all’1,7%. Dritto e Rovescio, invece, raggiunge il 6,3% con 821.000 spettatori interessati. Rete 4 si affida a uno dei suoi titoli cult.

Piazzapulita, su La7, lo supera di un punto percentuale arrivando al 7,1%. TV8, invece, sfiora il 2% con Blacklight. Il Nove ritrova un volto amico: quello di Valentina Persia che propone il suo One Milf Show – Sinceramente Persia, lo spettacolo arriva al 2,7% di Share. Il Canale 20 supera di poco l’1% con The Next Three Days e Rai4, al contrario, non va oltre un punto percentuale con Criminal Minds. Arma Letale, invece, ravviva Iris che tocca quota 2% di Share. Giovedì, fra gli altri, è anche il giorno di XFactor: la puntata su Sky Uno totalizza il 3,3% di Share, in attesa della replica del lunedì su TV8.