Il cast de La farfalla impazzita, il film-tv che Raiuno manda in onda mercoledì 29 gennaio 2025, alle 21:30 (in streaming su RaiPlay), in occasione della Giornata della Memoria, vede primeggiare Elena Sofia Ricci. L’attrice, molto nota al pubblico della tv generalista (l’abbiamo vista in Ninfa Dormiente e la vedremo in una breve apparizione in Che Dio Ci Aiuti 8), è stata scelta per interpretare Giulia Spizzichino, donna realmente esistita e personaggio chiave nell’estradizione di Erich Priebke.

Il film-tv, diretto da Kiko Rosati, racconta infatti la tragedia delle Fosse Ardeatine tramite gli occhi della protagonista, determinata per tutta la sua vita a dare giustizia alle vittime. La sua storia le vede inevitabilmente coinvolgere anche quella della sua famiglia.

Al fianco di Ricci, quindi, troviamo Massimo Wertmūller e Josafat Vagni, rispettivamente nei panni di Umberto, suo marito, e Marco, suo figlio. Ad interpretare Priebke, invece, Jūrgen Heinrich, attore tedesco molto noto in patria per numerosi ruoli.

Il cast de La farfalla impazzita

Elena Sofia Ricci è Giulia Spizzichino

Ebrea romana, era solo una ragazzina quando nel 1944 perse ventisei dei suoi parenti, rastrellati dai nazisti e portati a morire ad Auschwitz e alle Fosse Ardeatine. Cinquant’anni dopo, quando l’esecutore materiale di quella strage, Erich Priebke (Jūrgen Heinrich), viene ritrovato in Argentina e potrebbe essere processato, Giulia è una donna forte ma aspra e dura, resa pietra e ghiaccio dai ricordi che non riesce a dimenticare. Vive con i morti, le rimprovera il figlio, e non si accorge dei vivi, di quei vivi che, come lui, le vogliono bene. Quel distacco traumatico e crudele dalle tante persone a cui voleva bene – il nonno, gli zii e le zie, ma soprattutto il suo cuginetto Marco di soli cinque anni – l’hanno resa una donna fredda e distaccata, incapace di lasciarsi andare a un sentimento d’amore, anche con il figlio, il marito e la nipotina. La decisione di partecipare al risveglio dell’opinione pubblica per chiedere l’estradizione di Priebke dall’Argentina e quella poi di testimoniare al processo proprio di fronte a lui, riaprono in lei quelle ferite che, con l’armatura che si era costruita negli anni, sembravano per lo meno sopite e invece sono ancora aperte e dolorose. Ma solo così Giulia potrà forse riuscire non a dimenticare, ma almeno a sentirsi più libera.

Josafat Vagni è Marco

Figlio di Giulia e padre responsabile e amorevole di una bambina, Giulietta. Ha sempre vissuto con dolore la freddezza della madre, vivendo indirettamente, ma comunque sulla sua pelle, tutta la tragedia che la donna porta con sé dal suo passato. Per questo non vorrebbe che la madre riaprisse quel cassetto e, quando arriva la notizia che Erich Priebke è stato ritrovato in Argentina, ha paura che Giulia ripiombi in un turbinio di ricordi che dovrebbero invece rimanere seppelliti per non generare ancora nuovi danni. Il dialogo con la madre non è facile, ma Giulia, grazie alla nuova speranza di giustizia, saprà finalmente aprire il proprio cuore al figlio, che entrerà per la prima volta dentro quel dolore, facendolo suo e comprendendo le ragioni profonde della madre.

Massimo Wertmūller è Umberto

Marito e compagno di vita di Giulia. Ha un carattere molto diverso da lei, più bonario, aperto e solare. Pur non avendo vissuto la stessa tragedia di Giulia, non essendo ebreo, ha sempre saputo starle vicino, rispettando il suo dolore e anche sopportando la sua corazza emotiva. Nel corso della storia, diventa una spalla importante per Giulia, perché la spinge ad affrontare questa nuova dolorosa avventura e fa da contraltare all’atteggiamento del figlio, con il quale finisce anche per scontrarsi.

Jūrgen Heinrich è Erich Priebke

Ex ufficiale nazista a Roma, considerato responsabile materiale della strage delle Fosse Ardeatine. Dopo la guerra si è rifugiato in Argentina, dove ha vissuto indisturbato fino a quando, cinquant’anni dopo, un giornalista americano lo riconosce. Questo servizio mette in moto una richiesta di estradizione, per poter processare l’ex ufficiale in Italia. Priebke confida ciecamente nella sua innocenza, in quanto ritiene di aver soltanto fatto il suo dovere di soldato, obbedendo a un ordine. Cinquant’anni dopo, sul banco degli imputati, il suo sguardo fisso e inamovibile non è cambiato e mette a dura prova i testimoni costretti a raccontare le loro tragedie familiari di fronte a lui.

Mariangela Torres è Elena Sabatini

Argentina di origini italiane, attivista dell’associazione Madres Abuelas de Plaza de Mayo, ha vissuto in prima persona la tragedia dei desaparesidos, perdendo una figlia. Elena accoglie Giulia a San Carlos de Bariloche, dove la donna arriva insieme a una delegazione italiana per chiedere l’estradizione di Priebke. Le due donne si sostengono a vicenda in una comune tragedia che le ha viste vittime inascoltate di un sistema di potere che protegge i carnefici, invece di assicurare giustizia.

Fulvio Pepe è Franco Restelli

Avvocato italiano impegnato nella difesa delle vittime delle Fosse Ardeatine, missione che porta avanti anche grazie a una associazione fondata proprio a seguito della strage. È un uomo con un alto senso della giustizia, che combatte con il cuore per le cause che sente giuste. Per questo si dedica anima e corpo a promuovere l’estradizione di Priebke e poi alla buona riuscita del processo che lo vede imputato. È lui che chiede a Giulia prima di seguirlo in Argentina e poi di testimoniare al processo, sostenendola e guidandola.

La farfalla impazzita, cast: altri personaggi

Silvia Cohen è Rosetta Stame;

è Rosetta Stame; Loris Loddi è Roberto Lordi;

è Roberto Lordi; Tony Laudadio è Antonio Intelisano;

è Antonio Intelisano; Lucio Patanè è il Presidente Quistelli;

è il Presidente Quistelli; Mario Pirrello è l’avvocato di Priebke;

è l’avvocato di Priebke; Chiara Cavalieri è Ester.