La Canzone segreta, i magnifici sette della prima del nuovo programma di Rai1

Venerdì 12 marzo in prima serata su Rai1 parte La canzone segreta, il nuovo varietà su cui la prima rete della televisione pubblica scommette molto. Si tratta di un classico emotainment che basa le sue fondamenta su una delle chiavi che da sempre agita, muove o semplicemente apre le porte della parte emotiva dell’essere umano: la musica. Si, la musica che si veste spesso e volentieri con le parole che la trasformano in poesia diventando canzone. Che dire sulle canzoni, che fanno parte della nostra vita quotidiana e che ci ricordano momenti più o meno importanti, spesso diversissimi fra di loro del nostro vissuto.

La canzone segreta parte proprio da questa scintilla, per provocare l’incendio delle emozioni che vede protagonista un personaggio famoso seduto su di una poltrona bianca, pronta ad essere colorata con tutti i colori delle emozioni che da li verranno scaturite. Fra i primi ospiti e personaggi celebri che siederanno su quella poltrona bianca siamo in grado di anticiparvi che ci sarà l’attore Cesare Bocci, ma anche l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli e l’attrice Veronica Pivetti. Ma fra i magnifici sette della prima puntata aspettiamo anche il conduttore televisivo Carlo Conti.

Serena Rossi dunque, amabile e talentuosa padrona di casa della Canzone segreta “stimolerà” il padrone di casa di tante prime serate di successo di Rai1, con una canzone e riceverà una sorpresa, per lui del tutto inaspettata e con lui la riceverà il pubblico che seguirà il programma da casa. Carlo per altro che sarà alla guida da sabato 10 aprile della seconda edizione di Top dieci il programma che ha debuttato su Rai1 nella scorsa stagione televisiva con un grande successo di pubblico e che se la dovrà vedere con l’edizione serale di Amici 20 con Maria De Filippi.

Tornando però alla Canzone segreta, della prima puntata del programma faranno parte anche le celebrità Luca Argentero e Virginia Raffaele, mentre il già annunciato Mika prenderà parte alla seconda puntata del programma in programma venerdì 19 marzo 2021 insieme a Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando con le stelle. Ma fra i protagonisti della prima emissione de La Canzone segreta anche un volto amato dal pubblico televisivo e non solo da quello, parliamo della conduttrice e giornalista Franca Leosini, che presto rivedremo su Rai3 nel nuovo programma Che fine ha fatto Baby Jane?

Dunque l’appuntamento con la prima puntata di questa nuova trasmissione condotta da Serena Rossi è per venerdì 12 marzo in prima serata, dopo la consueta puntata dei Soliti ignoti il ritorno con Amadeus sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La canzone segreta è un programma scritto da Tiziana Martinengo, Barbara Boncompagni, Salvo Guercio, Annarita Sasso e Matteo Bracaloni, condotto da Serena Rossi, per la regia di Piergiorgio Camilli.