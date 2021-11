La decisione, secondo quanto risulta a TvBlog, sarebbe stata presa poche ore fa: L’Isola dei famosi tornerà in onda su Canale 5 la prossima primavera. Così i vertici Mediaset avrebbero sciolto i dubbi sul reality che prenderà il posto del Grande Fratello Vip, il cui allungamento fino a febbraio/marzo è stato definito di recente, come vi abbiamo raccontato su TvBlog.

Per L‘Isola dei famosi si tratterà della sedicesima edizione, la settima targata Mediaset. Da contratto con Banijay, come svelato da TvBlog qualche tempo fa, rimarrebbero da trasmetterne altre due. Cioè l’edizione 2022, di cui si parla in questo articolo, e una successiva, da collocare più in avanti.

Ricordiamo che l’ultima edizione, andata in onda nella scorsa primavera, con finale a giugno 2021, è stata vinta da Awed (di cui in tv si sono perse le tracce). Alla conduzione per la prima volta Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Inviato Massimiliano Rosolino. Mentre la Blasi dovrebbe essere confermata, il resto del cast potrebbe essere rivoluzionato. Ma prima andranno scelti i naufraghi (sono già iniziati i primi contatti), per una stagione che deve rilanciare un titolo storico della tv italiana negli ultimi tempi un po’ in affanno anche in termini di ascolti.

Intanto, va osservato che la decisione di proporre in primavera una nuova edizione dell’Isola dei famosi pone la parole fine alle speculazioni sul ritorno (in realtà annunciato da Mediaset in sede di presentazione dei palinsesti la scorsa estate– “tutti i diritti italiani per tutte le piattaforme sono nostri per 6 edizioni e 6 anni“) in primavera su Canale 5 de La Talpa, che slitta, dunque, alla prossima stagione (a settembre?).