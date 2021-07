La Talpa, il ritorno nel 2022 su Canale 5: la storia

La quarta edizione de La Talpa è in programma nel 2022 su Canale 5. Ripercorriamo la storia delle precedenti 3 edizioni.

La quarta edizione de La Talpa è in programma nel 2022 su Canale 5. L’annuncio è arrivato durante i Palinsesti Mediaset presentati nella giornata di ieri, giovedì 1° luglio 2021. Ripercorriamo in brevi tappe la storia del reality show trasmesso per la prima volta 17 anni fa.