L’Eredità 2024: quando inizia, streaming, casting, conduttore

L’Eredità è il game show che va in onda nel preserale di Rai 1, quest’anno condotto da Marco Liorni.

A partire da gennaio 2024, andrà in onda la ventiduesima edizione del programma.

L’Eredità, realizzato nello studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma, è un programma prodotto in collaborazione con Banijay Italia.

L’Eredità 2024: quando inizia, streaming

La nuova edizione andrà in onda a partire da martedì 2 gennaio 2024, alle ore 18:45, su Rai 1. Il programma, che andrà in onda tutti i giorni, da lunedì a domenica, sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile recuperare o rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

L’Eredità 2024: casting, come partecipare

È possibile inoltrare la richiesta per prendere parte al game show come concorrenti, andando sul sito ufficiale di Banijay Italia, nella sezione Casting e, successivamente, nella sezione dedicata a L’Eredità dove sarà possibile trovare tutte le informazioni utili.

L’Eredità 2024: conduttore

Il conduttore della ventiduesima edizione de L’Eredità sarà Marco Liorni, reduce dalla conduzione dell’edizione più lunga della storia di Reazione a Catena, di cui la diciassettesima edizione è terminata lunedì 1° gennaio 2024.

Marco Liorni sarà il quinto conduttore nella storia del programma dopo Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna. Quest’ultimo ha condotto le ultime cinque edizioni del programma, dal 2018 fino a giugno 2023.

L’Eredità 2024: Professoressa

Le nuove Professoresse di quest’edizione del game show saranno Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Michelle Masullo è una modella, fashion dj, indossatrice ed influencer di 24 anni proveniente da Bagnaria Arsa, provincia di Udine.

Naomi Buonomo, invece, è una ballerina, attrice, conduttrice e modella proveniente da Napoli.

L’Eredità 2024: giochi, novità

I protagonisti del game show, come di consueto, sono 7 concorrenti che dovranno affrontare un percorso per diventare Campione di puntata e provare a vincere il montepremi al gioco finale de La Ghigliottina.

Uno dei nuovi giochi di quest’edizione si chiama Tris e 100 secondi.

Gli altri giochi già noti al pubblico sono il Continua tu, il Chi Come Cosa, I Fantastici Quattro, I Paroloni, Il Triello e La stoccata.

L’Eredità 2024: speciali

Come anticipato da TvBlog, per quest’edizione de L’Eredità, sono previsti speciali in prima serata che dovrebbero andare in onda di sabato, dopo la messa in onda di Tale e Quale Sanremo.