Siete a casa in famiglia, o siete andati a festeggiare l’anno nuovo da degli amici. Per attendere la mezzanotte avete acceso la tv e vi siete sintonizzati su Raiuno (o su RaiPlay) per vedere L’anno che verrà con Amadeus. Eppure, sta andando in onda uno Speciale Tg1, la sera dell’ultimo dell’anno! Tranquilli, L’anno che verrà va regolarmente in onda, ma un po’ più tardi rispetto al previsto.

Inizialmente programmata per le 21:00, la partenza del programma quest’anno in diretta da Piazza IV Novembre a Perugia è slittata alle 21:30. Le ragioni di questo repentino cambio di palinsesto stanno nella notizia giunta durante la giornata di oggi, ovvero la morte di Papa Benedetto XVI.

L'anno che verrà Pronti a festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno? 🎆Amadeus e tantissimi ospiti speciali vi aspettano questa sera dalle 21:00 con #LAnnoCheVerrà in diretta su Rai1 e RaiPlay Posted by Rai1 on Friday, December 30, 2022

Raiuno ha infatti modificato buona parte del palinsesto di questo sabato 31 dicembre 2022 per lasciare spazio agli approfondimenti dedicati al ricordo del Papa emerito (i cui funerali si terranno in Piazza San Pietro giovedì 5 gennaio), tant’è nel pomeriggio non sono trasmessi Linea Bianca, Passaggio a Nord-Ovest ed Italia Sì.

Cambiamenti che si protraggono fino alla prima serata: dopo il Tg1 delle 20:00 è previsto il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine del quale va appunto in onda uno Speciale del Tg1. A prescindere dalla durata del discorso del Presidente, subito dopo la linea non passa quindi a Perugia, ma torna negli studi del telegiornale per un ulteriore approfondimento. Un’occasione non solo per ricordare la figura del Papa emerito, ma anche per commentare quanto appena detto da Mattarella.

Si arriva così alle 21:30, quando la linea può passare a L’Anno che Verrà, la cui durata, quindi, passa da quattro ore a tre ore e mezza circa (la conclusione è prevista per le 02:00). Il pubblico di Raiuno che quindi voleva sedersi a tavola con la compagnia di Amadeus e dei cantanti ospiti della serata deve quindi aspettare un po’ prima di poter dare il via al conto alla rovescia per i festeggiamenti.