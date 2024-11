Il cast de L’Amica Geniale 4 è all’insegna della rivoluzione: come ampiamente annunciato, rispetto alla terza stagione, la popolare serie tv co-prodotta da Rai Fiction e la Hbo ha trovato nuovi volti per i suoi personaggi principali che, con l’avanzare dell’età, necessitavano di interpreti più adulti.

In primis, le due protagoniste: per Elena e Lila sono state scelte Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, che hanno preso il testimone da Margherita Mazzucco e Gaia Girace (quest’ultima, però, la rivedremo in un cameo). Ma anche i personaggi cresciuti con loro, sono cambiati, come Nino (che ora ha il volto di Fabrizio Gifuni), Pietro (Per Giorgio Bellocchio) e Mariarosa (Sonia Bergamasco).

Ci sono però anche dei ritorni: per alcuni personaggi, infatti, la produzione ha scelto di mantenere gli attori già visti in passato. È il caso di Anna Rita Vitolo (Imma, la madre di Elena), Delia Deflorian (Adele, suocera di Elena) e Fabrizia Sacchi (Lidia, madre di Nino).

Il cast de L’Amica Geniale 4

Alba Rohrwacher è Elena Greco

Scrittrice, figlia di Immacolata (Anna Rita Vitolo) e Vittorio Greco (Luca Gallone), sorella di Elisa (Claudia Tranchese), Peppe (Lucio Provenza) e Gianni (Claudio Cacciaglia), sposata con Pietro Airota (Pier Giorgio Bellocchio). Presa dalla sua carriera e dalle numerose fughe d’amore con Nino (Fabrizio Gifuni), Elena è ormai una donna e una scrittrice di successo che deve però fare i conti con l’angusto ruolo di amante e di madre. È il momento, nonostante le divergenze con Adele (Daria Deflorian) e i segreti di Nino, di trovare una stabilità con lui e le figlie a Napoli. Tornare alle origini, al rione, con Lila (Irene Maiorino), ancora capace di pungerla dove fa male, significa complicarsi l’esistenza. Ma se da piccola tutto questo l’ha subito, è ora arrivato il momento di governarlo.

Irene Maiorino è Raffaella Cerullo

Imprenditrice, seconda figlia della numerosa famiglia Cerullo, prima si è sposata con Stefano Carracci (Giorgio Pinto), ora è la compagna di Enzo Scanno (Pio Stellaccio). Amata e benvoluta da tutti nel rione, ha fondato insieme ad Enzo una società di informatica che le ha permesso di trasformarsi da proletaria a padrona, ottenendo il rispetto che merita nel Rione; anche quello dei Solara. Ma sono equilibri instabili, che porteranno Lila ad iniziare una vera e propria guerra al fianco di Elena. Lila sarà costretta ad affrontare dolorosi inconvenienti familiari che riveleranno la sua forza, ma soprattutto le sue fragilità.

Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore

Professore universitario, figlio di Donato (Emanuele Valenti) e Lidia Sarratore (Fabrizia Sacchi), fratello di Marisa (Miriam D’Angelo). Fin da ragazzo cultore delle relazioni utili, da uomo adulto continua a tessere la sua rete di protezioni per raggiungere i suoi numerosi obiettivi, spesso anche correndo il rischio di frantumarli. Ma Nino è disposto a tutto, anche se questo significa trascurare Elena, sua moglie Eleonora (Valeria Bello), e soprattutto i suoi figli. Sarà la sua sfrenata ed allo stesso tempo devota passione per le donne a metterlo in bilico, ma anche la sua sfrontatezza a tenerlo in piedi.

Anna Rita Vitolo è Immacolata Greco

Casalinga, madre di Elena, Peppe e Gianni, sposata con Vittorio Greco. Dopo essersi opposta strenuamente al matrimonio civile di Elena e Pietro, si mette ancora una volta di traverso nella relazione per evitare che i due si separino. Immacolata ha avuto una vita complicata e anche stavolta le difficoltà non tarderanno ad arrivare, ma una donna come lei ha imparato ben presto come reagire. Tra Gianni e Peppe sotto scacco dei Solara ed Elisa che non si è ancora sposata con Marcello (Lino Musella), ripone ora tutte le sue speranze in Elena.

Pier Giorgio Bellocchio è Pietro Airota

Professore universitario, figlio di Adele e Guido Airota (Gabriele Vacis), fratello minore di Mariarosa (Sonia Bergamasco), sposato con Elena Greco. Per un conservatore come Pietro non è di certo facile accettare il tradimento di sua moglie Elena, né affrontare una dolorosa separazione. Sempre concentrato sul lavoro e sulla scrittura di eccellenti saggi accademici che lo porteranno lontano, è proprio nel suo mondo che riesce a ritrovare la felicità, grazie ad una brillante studentessa. Accettare che le sue figlie vivano a Napoli rimane arduo, ma deve trovare dei compromessi con Elena.

Delia Deflorian è Adele Airota

Sposata con Guido Airota, madre di Pietro e Mariarosa. Insieme al marito Guido si prende cura delle nipoti Dede ed Elsa durante le ripetute assenze di Elena e la crisi del figlio Pietro dovuta alla separazione. Lasciare le sue nipoti ad Elena, così presa da sé stessa, metterle in casa con Nino, un estraneo inaffidabile, per lo più in una città come Napoli, è una gravissima imprudenza. Determinata nel proteggerle dalle scelte di Elena, con la quale pensava di aver sancito un patto, fa di tutto pur di tenere Dede ed Elsa con sè.

Sonia Bergamasco è Mariarosa Airota

Sorella di Pietro, figlia di Guido e Adele Airota, compagna di Franco Mari (Stefano Dionisi). Femminista convinta, è molto legata e devota alla sua famiglia, soprattutto a sua madre. Questo non le impedirà però di tendere una mano ad Elena nel momento del bisogno. Sfortunatamente, un tragico evento segnerà la sua vita per sempre e dovrà trovare la forza per rialzarsi.

Lino Musella è Marcello Solara

Figlio di Manuela (Imma Villa) e Silvio Solara (Antonio Milo), compagno di Elisa Greco, la sorella minore di Elena con la quale ha deciso di costruire una famiglia. Questo comporta anche prendersi cura di sua suocera Immacolata e dei cognati Peppe e Gianni, che tiene sotto la sua ala. Il libro rosso che teneva la signora Solara, quello che gli ha permesso di essere così radicati nella politica locale, è finito nelle sue mani. Ad ostacolare gli affari di famiglia ci sarà Lila, colpevole secondo Marcello della rovina di Michele, ma la famiglia Solara sarà costretta a scontrarsi anche con Elena.

Edoardo Pesce è Michele Solara

Dopo la morte di sua madre, Michele ha perso la testa e ha cacciato di casa Gigliola (Demi Licata) e i figli che non vuole più vedere. Qualcosa dentro di lui si è rotto, è cambiato, e in molti ne attribuiscono le colpe a Lila, altri ancora ad Alfonso. Sempre supportato dal fratello Marcello, Michele deve ritrovare la spietatezza e la ferocia di un tempo per riacquisire credibilità nel rione.

Stefano Dionisi è Franco Mari

Ex fidanzato di Elena durante gli anni universitari a Pisa, compagno di Mariarosa. È drastica e pessimista la visione che ha sul futuro e questo lo ha portato a smettere di credere anche in sé stesso. Riesce comunque a dimostrarsi affettuoso e cordiale con Elena, ma soprattutto con le sue figlie, contribuendo anche alla loro educazione.

Altri personaggi

Luca Gallone è Vittorio Greco, padre di Elena;

è Vittorio Greco, padre di Elena; Claudia Tranchese è Elisa Greco, sorella di Elena;

è Elisa Greco, sorella di Elena; Lucio Provenza è Peppe, fratello di Elena;

è Peppe, fratello di Elena; Claudio Cacciaglia è Giani Greco, fratello di Elena;

è Giani Greco, fratello di Elena; Sarah Falanga è Maria Carracci, moglie di Don Achille;

è Maria Carracci, moglie di Don Achille; Giorgio Pinto è Stefano Carracci, figlio maggiore di Don Achille, con cui si era sposata Lila e da cui ha avuto un figlio;

è Stefano Carracci, figlio maggiore di Don Achille, con cui si era sposata Lila e da cui ha avuto un figlio; Giovanna Cappuccio è Pinuccia Carracci, figlia di Don Achille;

è Pinuccia Carracci, figlia di Don Achille; Renato De Simone è Alfonso Carracci, figlio di Don Achille;

è Alfonso Carracci, figlio di Don Achille; Pio Stellaccio è Enzo Scanno, figlio dei fruttivendoli che rione, prende a cuore la situazione di Lila ed ospita lei ed il figlio, avendo in seguito una relazione con la donna;

è Enzo Scanno, figlio dei fruttivendoli che rione, prende a cuore la situazione di Lila ed ospita lei ed il figlio, avendo in seguito una relazione con la donna; Emanuele Valenti è Donato Sarratore, padre di Nino, operatore nelle Ferrovie e scrittore mediocre, con lui Elena ha avuto il primo rapporto sessuale;

è Donato Sarratore, padre di Nino, operatore nelle Ferrovie e scrittore mediocre, con lui Elena ha avuto il primo rapporto sessuale; Fabrizia Sacchi è Lidia Sarratore, madre di Nino;

è Lidia Sarratore, madre di Nino; Miriam D’Angelo è Marisa Sarratore, sorella di Nino;

è Marisa Sarratore, sorella di Nino; Valeria Bello è Eleonora Sarratore, moglie di Nino;

è Eleonora Sarratore, moglie di Nino; Gabriele Vacis è Guido Airota, padre di Pietro;

è Guido Airota, padre di Pietro; Demi Licata è Gigliola Spagnuolo, figlia del pasticcere del rione;

è Gigliola Spagnuolo, figlia del pasticcere del rione; Antonio Milo è Silvio Solara, proprietario del bar del rione;

è Silvio Solara, proprietario del bar del rione; Valentina Acca è Nunzia Cerullo, madre di Lila;

è Nunzia Cerullo, madre di Lila; Antonio Buonanno è Fernando Cerullo, padre di Lila;

è Fernando Cerullo, padre di Lila; Salvatore Striano è Rino Cerullo, fratello di Lila;

è Rino Cerullo, fratello di Lila; Pina Di Gennaro è Melina Cappuccio;

è Melina Cappuccio; Fabiana Fazio è Ada Cappuccio, amica di Elena nel rione e figlia di Melina;

è Ada Cappuccio, amica di Elena nel rione e figlia di Melina; Massimiliano Rossi è Antonio Cappuccio, figlio di Melina e fratello di Ada;

è Antonio Cappuccio, figlio di Melina e fratello di Ada; Eduardo Scarpetta è Pasquale Peluso;

è Pasquale Peluso; Lucia D’Ambra è Carmela Peluso, sorella di Pasquale;

è Carmela Peluso, sorella di Pasquale; Luigi Credendino è Roberto, marito di Carmela;

è Roberto, marito di Carmela; Clotilde Sabatino è la Prof. Galliani;

è la Prof. Galliani; Giovanni Cannata è Armando Galliani, figlio della Prof. Galliani;

è Armando Galliani, figlio della Prof. Galliani; Alice Piano è Silvia;

è Silvia; Adalgisa Manfrida è Doriana.