Dopo il successo dei Maneskin all’Eurovision Song Contest, la Rai investe anche sullo Junior Eurovision Song Contest. Come? In primis partecipandovi e poi trasmettendolo in diretta su Rai Gulp: la finale andrà in onda nel pomeriggio del 19 dicembre 2021 in diretta da La Seine Musicale, a Parigi.

Lo scorso anno, infatti, la Rai aveva deciso di non partecipare e non trasmise neanche la finale: nonostante la pandemia, però, lo JESC si fece lo stesso e in forma competiva, a differenza della versione ‘regolar’ che coincise con il momento più caldo (e incrotrollato) della diffusione del COVID. Nel dicembre 2020, l’EBU optò per una versione a distanza della gara, con le canzoni e le esibizioni realizzate live-on-tape e con uno studio virtuale che permettesse di confezionare un programma tv, di garantire il televoto da casa e tutte le procedure di votazione che caratterizzano la competizione. La vittoria andò alla giovanissima Valentina Tronel, che con i suoi 11 anni e la sua J’Imagine ha vinto in Polonia e ha portato la 19esima edizione a Parigi. E #Imagine è il motto/hashtag scelto dalla Francia per JESC2021: ovviamente richiama la canzone vincitrice dello scorso anno, ma nello stesso tempo incarna il potere creativo dei più piccoli. E ce n’è bisogno.

Junior Eurovision Song Contest 2021, Italia in gara

Come detto, l’Italia ha deciso di partecipare a JESC 2021 dopo aver saltato la scorsa edizione. Ma in fondo siamo entrati nello JESC solo da qualche anno: la prima partecipazione è a Malta nel 2014 con tanto di vittoria grazie a Vincenzo Cantiello che cantò Tu Primo Grande Amore; un altro podio lo ha conquistato nel 2016 con Fiamma Boccia che cantò Cara mamma. Da 2014 ha sempre partecipato, a esclusione dello scorso anno. Ora la Rai annuncia che torna in gara per partecipare all’edizione 2021.

JESC 2021, Italia: cantante e canzone

Finora c’è stata una selezione e non un automatismo: a decidere chi partecipa è la Rai tramite un casting. Non c’è quindi un ‘legame’ automatico tra la vittoria di un talent (ad esempio Lo Zecchino d’Oro o Ti Lascio una canzone) e la partecipazione a JESC. Il nome del cantante e della canzone saranno comunicati a Novembre 2021.

Junior Eurovision Song Contest 2021, come si svolge

JESC 2021 si svolgerà in presenza o a distanza? Dipenderà dall’andamento della pandemia, ovviamente. Al momento sono tre i possibili scenari in campo per la realizzazione di JESC 2021, così come successo per ESC.

Scenario A: condizioni normali, pre-pandemiche con la sala concerti del La Seine Musicale piena in tutta la sua capacità. Una situazione difficile però che si verifichi visto l’andamento della pandemia e le procedure di vaccinazione non ancora completate in Francia.

Scenario B: delegazioni in presenza ed evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid, quindi con distanziamento e tutte le altre misure igienico-sanitarie in vigore, mutuate dall’ESC 2021 svoltosi a Rotterdam. In questo caso la quantità di pubblico ammessa nel palazzetto dipenderebbe dall’andamento della pandemia a Parigi a dicembre, con test anti-Covid richiesti e continui. La sala stampa sarebbe in parte in presenza e in parte a distanza. I paesi partecipanti potrebbero registrare un Live-On-Tape da usare in caso di positività di un membro della delegazione.

Scenario C: partecipazione mista delle delegazioni, in presenza e a distanza a seconda delle condizioni pandemiche. Sul posto sarebbero adottate le stesse misure igienico-sanitarie e di riempimento delle sale previste nello Scenario B, ma alcuni Paesi potrebbero scegliere – o essere costretti – a partecipare a distanza con Live-on-tape.

Ricordiamo che lo scorso anno lo JESC si tenne seguendo lo schema dello Scenario D, il peggiore, ovvero con tutte le delegazioni a distanza e gara esclusivamente con Live-on-Tape. Al momento questa ipotesi è esclusa, ma dipenderà, come ovvio, dall’andamento del Covid. Una decisione ufficiale è attesa per settembre.

Junior Eurovision Song Contest 2021, partecipanti

Al momento (agosto 2021) sono 16 i paesi che hanno al momento confermato la propria partecipazione: oltre all’Italia, tornano in gara dopo un anno di assenza Albania, Irlanda, Macedonia del Nord e Portogallo, cui si aggiunge l’Azerbaijan, assente da due. A questi si aggiungono Georgia, Germania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Russia, Serbia, Spagna, Ukraina e ovviamente Francia. Vedremo chi si aggiungerà.

L’Australia ha già annunciato che non parteciperà.

La Bielorussia, lo ricordiamo, è stata espulsa dall’EBU e quindi non potrà prendere parte né a JESC né a ESC.

Junior Eurovision Song Contest 2021, finale: quando e dove va in onda

La finale dello Junior Eurovision Song Contest 2021 va in onda in chiaro su Rai Gulp (DTT, 42) nel pomeriggio di domenica 19 dicembre 2021. L’orario non è ancora noto. Lo deciderà la rete organizzatrice, France Television.

Junior Eurovision Song Contest 2021, streaming

E’ possibile seguire l’JESC 2021 in streaming su RaiPlay.