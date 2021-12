Si avvicina la finale del Junior Eurovision Song Contest, in programma per domenica 19 dicembre. La finale sarà trasmessa da Rai Gulp e avrà il commento e la conduzione di Mario Acampa: con lui, come vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi, ci sarà Marta Viola, che aveva rappresentato l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2019, l’ultimo a cui il nostro paese ha partecipato, dato lo stop dello scorso anno. Con loro vi possiamo oggi annunciare che ci sarà anche un altro volto noto della rete: Giorgia Boni.

Chi è Giorgia Boni? I più la conosceranno per essere stata la co-protagonista di Maggie & Bianca Fashion Friends, ma oggi la ragazza vanta più di 200 mila followers su Instagram e sta avviando una carriera nel mondo della recitazione e del canto. Su Rai Gulp andrà quindi in scena un commento a tre, con Acampa che avrà le redini del pomeriggio e firmerà anche il programma come autore – questo già avviene anche con La banda dei fuoriclasse – mentre le due giovani ragazze, rispettivamente classe 1999 e 2009 (con dieci anni di differenza), forniranno un commento sul canto e sullo show, con un occhio sempre rivolto ai social.

A rappresentare l’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2021 sarà Elisabetta Lizza che porterà la canzone Specchio (Mirror on the wall): la ragazza è stato ospite nella puntata di giovedì 9 dicembre ai Soliti ignoti, puntata nella quale i concorrenti che hanno giocato sono stati i Me contro Te, amatissimi dai più piccoli.

La finale si terrà a Parigi e sarà ospitata nella sala concerti La Seine Musicale che si trova nell’Île Seguin. La cerimonia di apertura, che sarà trasmessa in diretta su YouTube, avverrà il prossimo 13 dicembre, ma non vedrà la partecipazione di tutte le diciannove delegazioni ospitate al Junior Eurovision Song perché come ha spiegato la responsabile di France Télévisions Alexandra Redde-Amiel non si vuole correre il rischio di unire in un unico luogo tutte le delegazioni prima della finale.