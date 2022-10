Jessica Morlacchi, la cantante che fa parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, ha rotto il silenzio riguardo il caso Memo Remigi che l’ha vista, suo malgrado, protagonista.

I fatti sono noti. Il contratto tra la Rai e Memo Remigi è stato risolto in quanto quest’ultimo, durante una puntata del programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone, ha toccato il fondoschiena della cantante, violando, con questo comportamento, il Codice Etico della Rai.

La decisione risaliva allo scorso 22 ottobre e, infatti, Memo Remigi non era già più presente nel programma dall’inizio di questa settimana. Tuttavia, il caso è esploso solamente nella giornata di ieri, con un servizio di Striscia la Notizia e un articolo pubblicato su Dagospia, e l’attenzione mediatica ha portato Serena Bortone ad una precisazione con la quale ha aperto la puntata di ieri del suo programma (“Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. In questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato. In questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo”).

Oggi, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, Jessica Morlacchi è intervenuta per la prima volta dettagliatamente sull’argomento. Il post pubblicato sui social appare anche come una risposta alle dichiarazioni che Memo Remigi ha rilasciato a La Zanzara e, prima ancora, a Fanpage: