Mentre gli ‘incidenti’ di percorso che si consumano in tv tornano ad occupare pagine e pagine di quotidiani – una settimana fa era la volta del bullismo ai danni di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip, da qualche ora i giornali si sono accorti del ‘tr0ia’ pronunciato da Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli, si segnalano anche i primi commenti dei politici – è utile chiedersi se il trattamento Rai riservato in tempi recenti a Mauro Corona sarà replicato in questa vicenda.

Andiamo per ordine. Lo scrittore alpinista fu escluso dalla Rai per violazione del codice etico della tv pubblica. Ad annunciarlo formalmente fu il direttore di Rai3 Franco Di Mare. Il caso scoppiò nel settembre 2020 per aver dato della “gallina” a Bianca Berlinguer nel corso di una puntata di Cartabianca. Nonostante le successive scuse di Corona e il perdono della conduttrice (che, anche pubblicamente, chiese in più occasioni il reintegro dello scrittore), la Rai fu inamovibile. La svolta arrivò soltanto un anno dopo, a settembre 2021, dopo un mare di polemiche, quando la ‘squalifica’ di Corona terminò e la sua presenza fissa in Cartabianca fu ripristinata.

Alla luce di quanto accaduto sabato sera, nella prima puntata stagionale di Ballando con le stelle, con l’appellativo offensivo usato da Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli in versione giurata, viene da chiedersi se anche per questa vicenda ci sarà un intervento formale da parte della tv pubblica, sempre nel nome del Codice Etico. Le due faccende – praticamente identiche nelle modalità e nelle tempistiche di svolgimento – si differenziano solo per tipologia di programma televisivo, visto che Cartabianca è uno spazio informativo/di approfondimento giornalistico, mentre Ballando è puro intrattenimento.

Ma, immaginiamo, che in casa Rai questa differenza tecnica non possa prevalere sul rigore morale del servizio pubblico. Anche perché, in caso contrario, potrebbe passare il messaggio che un’offesa sessista abbia un peso diverso in base al contesto televisivo in cui viene pronunciata. E, allora, è in arrivo per Iva Zanicchi il trattamento Mauro Corona?

P.S. A Cartabianca a giugno scorso delizioso duetto dialettico proprio tra Zanicchi e Corona.