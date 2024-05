TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 17 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 17 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 17 maggio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Brave ragazze (21:20) Di e con Michela Andreozzi, Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Max Tortora, Stefania Sandrelli, Massimiliano Vado.

(21:20) Gianni Amelio porta sul grande schermo la vera storia di Aldo Braibanti, intellettuale e scrittore che nel ’59, vicino a Piacenza, aveva fondato un circolo inteso a produrre arte e cultura. Ma la sua relazione con un frequentatore del cenacolo, il giovane Ettore, non è vista di buon occhio dai genitori del ragazzo. Italia 1 – Propaganda Live (21.20) : Umorismo, musica, ospiti e opinionisti, nel programma condotto da Diego Bianchi per approfondire tematiche e protagonisti del nostro tempo.

I programmi della sera in tv, 17 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Niagara (film, 21.10) il film che l’aveva consacrata nel firmamento delle star di Hollywood. Rose e George, in luna di miele, sono una coppia già in crisi profonda. Lui sospetta che lei abbia un amante e voglia ucciderlo. Non ha tutti i torti. Si tratta del primo film in cui Marilyn Monroe compare a colori, ed è anche l’unico della sua carriera in cui lei abbia fatto la parte della cattiva.

I programmi della sera in tv, 17 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Prima ti sposo, poi ti rovino (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Cicogne in missione (film, 21:00) Pellicola d’animazione dai creatori di “The Lego Movie”. Le cicogne consegnano ormai i bebe’ online, ma un imprevisto obbliga il loro miglior corriere a una corsa contro il tempo

