TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 16 maggio 2024

I programmi della sera in tv, 16 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Tutto per mio figlio (21:20) Raffaele Acampora è un uomo come tanti. Ha una moglie, Anna, che ama, e quattro figli, di cui il più grande, Peppino, ha quattordici anni, e come molti ragazzi della sua età comincia a cercare la sua strada nel mondo. Ma non è facile farlo quando vivi in un territorio dove le organizzazioni criminali dettano legge. Ogni settimana Raffaele e i suoi colleghi sono vittime del racket criminale, che impone loro il pizzo e vessazioni di ogni tipo. Fino a quando, un giorno, Raffaele decide di ribellarsi.

Rai 3 – Fuori dal fango (21:20) Mario Tozzi, geologo, primo ricercatore del Cnr e conduttore di "Sapiens" (Rai 3) è sul campo nelle zone alluvionate della Romagna a un anno di distanza dall'alluvione, per affrontare le domande che aspettano ancora una risposta.

Italia 1 – Red (21.20) : Basato sull'omonimo fumetto DC Comics. Quattro agenti della CIA in pensione tornano in azione per catturare un pericoloso killer.

I programmi della sera in tv, 16 maggio 2024: canali tematici

La 5 (ch. 30) – Colpa delle stelle (film, 21.10) Basato sull’omonimo fumetto DC Comics. Quattro agenti della CIA in pensione tornano in azione per catturare un pericoloso killer. Con Bruce Willis e Morgan Freeman.

Cine 34 (ch. 34) – Se mi vuoi bene (film, 21:15) : Diego pensa di curare la propria depressione risolvendo i problemi altrui. Ma la strada per l'inferno e' lastricata di buone intenzioni

I programmi della sera in tv, 16 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Il Divo (ch. 302/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Zathura – Un’avventura spaziale (film, 21:00) Avventura ‘spaziale’ con Josh Hutcherson e il premio Oscar Tim Robbins, dal regista di “Iron Man”. Due fratelli trovano un gioco misterioso che li catapultera’ in un mondo fantastico

Sky Uno (ch. 108/NOW) – Cucine da Incubo (21:15) Lo chef Antonino Cannavacciuolo fa visita al ristorante "Il rifugio del ghiottone" con il compito di riaccendere la fiamma della passione della cuoca e proprietaria Yaqueline.