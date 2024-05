TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 15 maggio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 15 maggio 2024: su Tv8, Sky Uno, NOW e Radio Italia TV va in onda Radio Italia Live

TvBlog anche oggi, 15 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 15 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Il Bodyguard e la principessa (21:20) La principessa Amelia, del regno di Bundbury, si innamora del pittore che ha appena concluso il suo ritratto ufficiale, ma l’artista è americano e torna in patria per seguire altri progetti. Per poterlo rivedere, Amelia organizza un viaggio a Los Angeles, con la scusa di andare a trovare suo zio.

(20:35) il più grande evento gratuito di musica live in Italia, con dodici grandi artisti italiani, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra.

I programmi della sera in tv, 15 maggio 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Inimitabili (film, 21.10) Il poeta, l’amatore, il soldato, uno dei personaggi più discussi tra l’Ottocento e il Novecento, Gabriele d’Annunzio è il Vate che ha saputo fare della propria vita un’opera d’arte, dalla scalata della nobiltà romana all’esplosivo amore con la diva Eleonora Duse, dal volo su Vienna all’impresa di Fiume.

(film, 21:05) Il premio Oscar Meryl Streep ed Uma Thurman in una divertente, romantica commedia degli equivoci sulla differenza d'eta' in amore.

I programmi della sera in tv, 15 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Honey (ch. 304/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Scusa ma ti voglio sposare (film, 21:00) Raoul Bova e Michela Quattrociocche nel secondo capitolo della love story diretta da Federico Moccia. Malgrado la differenza d’eta, Alex vuole sposare Niki, ma la ragazza entra in crisi.

