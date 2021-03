Terminata l’ultima puntata di audizioni, Italia’s Got Talent ha i nomi dei suoi undici finalisti. In finale poi si aggiungerà un altro concorrente che verrà svelato solo all’inizio della puntata di mercoledì prossimo. Il dodicesimo finalista sarà infatti decretato dal voto del pubblico da casa che potrà esprimersi, attribuendo il proprio Golden Buzzer, sul sito del programma (qui per votare), scegliendo fra quattro concorrenti: Eleonora Di Cocco, Avio Focolari, Shot’s Bounce Academy e Max Angioni.

Nella settima audizione a conquistare il pass per la finale è stata Martina Storti, giovane quindicenne che esibendosi con una performance di pole dance ha voluto lanciare dal palco del talent show un importante messaggio, legato all’accettazione del proprio corpo, soprattutto fra adolescenti. Ecco le sue parole:

Ho deciso di portare questo messaggio ispirato al mito di Narcisio, che appunto rimane innamorato della sua immagine e di quello che vede riflesso nello stagno, perché penso che sia un tema molto vicino a me e ai miei coetanei dato che quando ci guardiamo allo specchio non ci piacciamo perché non siamo uguali a quello che gli altri vorrebbero vedere.

Vediamo ora invece gli altri concorrenti che avevano già conquistato l’accesso all’appuntamento finale per tentare di vincere l’undicesima edizione di Italia’s Got Talent: