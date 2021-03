I Golden Buzzer di questa edizione di Italia’s Got Talent, a disposizione per la giuria, si esauriscono con la sesta puntata, quando Joe Bastianich ha deciso di spendere il suo, unico rimasto, per dare accesso diretto alla finale ai Negma Dance Group, che hanno portato sul palco delle audizioni una particolare esibizione, che ha colpito e stupito i giurati.

I fratelli Federico e Francesca hanno infatti deciso di presentarsi con una danza indiana, accompagnati nella loro performance anche dal loro team. I due ragazzi italiani hanno raccontato che hanno fatto diversi viaggi in India e che hanno deciso di portare nel nostro Paese quanto appreso della cultura indiana, in particolare attraverso la danza. I giudici di Italia’s Got Talent hanno apprezzato la passione portata sul palco e anche chi come Mara Maionchi aveva qualche perplessità, come lei stessa ammesso, le ha superate una volta che li ha visti ballare.

Una performance che ha accomunato tutta la giuria nel giudizio positivo per i Negma Dance Group e che ha spinto Joe Bastianich ad utilizzare il Golden Buzzer a propria disposizione (qui il video). Insieme a loro in finale, dopo l’ultimo appuntamento delle audizioni andato in onda, andranno anche le Dress in Black.

Al momento quindi i finalisti fino ad ora sono:

Black Widow (Golden Buzzer Mara Maionchi)

(Golden Buzzer Mara Maionchi) Christian Stoinev con il chihuahua Percy

Bello Sisters

Giustino (Golden Buzzer Frank Matano)

(Golden Buzzer Frank Matano) Laura Formenti

Giorgia Greco (Golden Buzzer Federica Pellegrini)

(Golden Buzzer Federica Pellegrini) Stefano Bronzato

David Mazzoni

Negma Dance Group (Golden Buzzer Joe Bastianich)

(Golden Buzzer Joe Bastianich) Dress in Black

Alla vigilia della semifinale restano quindi solo due posti per la finale di mercoledì 23 marzo, uno dei quali sarà assegnato attraverso il Golden Buzzer del pubblico in studio. Settimana prossima quindi verranno decisi in maniera definitiva i dodici finalisti dell’undicesima edizione di Italia’s Got Talent. Previsto per la settima audizione anche il ritorno sul palco di Enrico Papi, già stato ospite nel quarto appuntamento di questa edizione.