La sesta finalista di Italia’s Got Talent è Giorgia Greco, che accede alla finale grazie al Golden Buzzer di Federica Pellegrini. Dopo che nella prima puntata di Auditions ad utilizzare il buzzer che permette di andare direttamente in finale era stata Mara Maionchi con le Black Widow e settimana scorsa invece era stato Frank Matano ad utilizzarlo per Giustino, nell’ultima puntata è stata la nuotatrice a scegliere di utilizzare il pulsantone dorato per mandare nella finale di Italia’s Got Talent un giovane sportiva, atleta di ginnastica ritmica.

La storia di Giorgia ha però qualcosa di raro, non solo per la bravura della ragazza, ma anche per quello che ha dovuto affrontare da piccola. Giorgia, ora tredicenne, fa ginnastica ritmica da quando aveva quattro anni; a sette anni inizia ad accusare un dolore alla gamba e gli accertamenti che farà in seguito riveleranno un tumore dell’osso. La sopravvivenza di Giorgia è legata dolorosamente al destino di dover perdere quell’arto, che per lei rappresentava anche uno strumento per la sua disciplina.

Giorgia però, dopo l’operazione e l’amputazione, non ha perso la determinazione e la sua forza di volontà l’ha portata sul palco di Italia’s Got Talent, dove si è esibita su una sola gamba, meravigliando l’intera giuria per l’abilità mostrata. Giorgia ha spiegato fra l’altro che si ritrova a gareggiare da sola nelle competizioni a cui partecipa, non potendo disputare però a livello agonistico, dato che non esiste una categoria per chi come lei ha una disabilità, non vedendo di fatto riconosciuto il proprio merito, seppure, come fatto notare ironicamente da Frank Matano, alla fine vinca sempre, dato che è la sola prendere parte.

Federica Pellegrini nel spiegare la scelta del Golden Buzzer ai colleghi ha riconosciuto indubbiamente di essersi immedesimata -in quanto atleta – nei sacrifici e nell’impegno che ha riconosciuto nell’esibizione di Giorgia, che quindi tornerà fra quattro settimane sul palco di Italia’s Got Talent per la finale.