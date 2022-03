Ci siamo, è tempo di Italia-Macedonia del Nord. Domani sera la Nazionale di Roberto Mancini giocherà la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar, in programma tra novembre e dicembre del 2022 (diritti tv già acquistati dalla Rai). Gli azzurri campioni d’Europa hanno un solo risultato utile: la vittoria. Infatti, in caso di successo affronterebbero la vincente di Portogallo-Turchia nella finale dei playoff fissata per martedì prossimo (da giocare in trasferta).

La partita di questa sera sarà trasmessa in diretta in esclusiva dallo stadio Barbera di Palermo su Rai1, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

L’introduzione sarà invece affidata ad Alessandro Antinelli, affiancato da Lele Adani, che stazioneranno direttamente sul terreno di gioco (in stile Dazn, per intenderci). A bordocampo ci sarà una novità, ossia Tiziana Alla, che prenderà il posto in questo ruolo proprio di Antinelli. Fuori Paola Ferrari, che tornerà in video in autunno in un nuovo titolo di Rai2 collocato alla domenica pomeriggio (nello storico slot di Quelli che il calcio). Per le interviste Andrea Riscassi.

Il post partita sarà affidato a Notte Azzurra, in onda su Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre). Si tratta di un format ad hoc, della durata di 50 minuti, curato da Aurelio Capaldi, con la supervisione di Marco Franzelli e condotto da Cristina Caruso, che, oltre ad ospitare i commenti e le impressioni “a caldo” dei protagonisti andrà alla scoperta di temi collaterali al calcio, dando voce anche ai tifosi non specialisti, ovvero appassionati di calcio soprattutto in chiave azzurra. In studio Gianni Riotta.

Tra gli ospiti Luca Argentero, che sarà collegato da Padova dove è in scena con il suo nuovo spettacolo teatrale È questa la vita che sognavo da bambino?. Saverio Montingelli vedrà Italia-Macedonia del Nord da Jesi, con gli amici di sempre del Ct Mancini; il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, invece, sarà in collegamento da Torino e anticiperà l’apertura e i commenti del suo giornale.

Italia-Macedonia del Nord sarà, dunque, il primo evento che Rai Sport racconterà live secondo il nuovo corso voluto dalla direttrice Alessandra De Stefano. La quale, al quotidiano Il Corriere della Sera, oggi ha spiegato: