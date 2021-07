Italia-Inghilterra, ci siamo. Domani, domenica 11 luglio 2021, allo stadio di Wembley di Londra andrà in scena la finale di Euro 2020, gli Europei di calcio che si sarebbero dovuti tenere la scorsa estate e che, a causa della pandemia, sono stati posticipati di un anno.

Italia-Inghilterra, con calcio di inizio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta su Rai1 e su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.

La notizia nella notizia è la positività al covid di Alberto Rimedio, telecronista Rai Sport che da qualche anno racconta tutte le partite degli azzurri. Domani sera non ci sarà, e non ci saranno nemmeno gli inviati Andrea Riscassi, Aurelio Capaldi, Donatella Scarnati e la seconda voce di telecronaca Antonio Di Gennaro (tutti negativi, ma in isolamento in quanto contatti stretti di Alberto Rimedio. Sarà presente regolarmente, invece, il bordocampista Alessandro Antinelli.

A curare la telecronaca sarà la coppia formata da Stefano Bizzotto e Katia Serra. Le intervite saranno affidate a Fabrizio Tumbarello.

Nessuna novità, invece, dalle parti di Sky, con la collaudata coppia Caressa-Bergomi ad occuparsi della telecronaca. Gli inviati a Londra sono addirittura sette: Alessandro Alciato, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà, Massimiliano Nebuloni e Marco Nosotti.

Pre partita Sky al via dalle 19.30 su Sky Sport Football (e post gara fino a mezzanotte anche su Sky Sport Uno) con Alessandro Bonan, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Sandro Piccinini (ultima apparizione su Sky per lui, prima dell’approdo ad Amazon Prime Video?), il portiere della Nazionale femminile di calcio Laura Giuliani e mister Fabio Capello in collegamento da Londra.

Per quanto concerne la tv pubblica, invece, il presentation studio sarà animato da Paola Ferrari, Milena Bertolini, Marco Tardelli e Luca Toni. Prevista anche la postazione supplementare con Enrico Varriale e Claudio Marchisio, a Londra.

Italia-Inghilterra sarà proposta anche in live streaming su Rai Play e su NOW.