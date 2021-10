Oggi, alle ore 15.00, Rai1 trasmetterà in diretta dallo Juventus Stadium di Torino Italia-Belgio, la partita valida per la finale per il terzo e il quarto posto della Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini sono reduci dalla sconfitta contro la Spagna per 2-1, mentre Lukaku e compagni hanno perso la semifinale contro la Francia.

La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordo campo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi

Nello studio, allestito in tribuna, con Paola Ferrari ci sarà l’ex calciatore Luca Toni.

Italia-Belgio sarà preceduta da una puntata speciale e ridotta di Domenica In. In studio a Roma insieme a Mara Venier ci sarà anche Milly Carlucci, per lanciare la nuova edizione di Ballando con le stelle.

Come comunicato ufficialmente da Mediaset, l’insolita collocazione in palinsesto della partita della Nazionale ha causato variazioni di palinsesto su Canale 5. Oggi, infatti, non andranno in onda né lo speciale di Amici né Verissimo. Il talent show di Maria De Filippi è rinviato a domani pomeriggio, al posto di Uomini e donne, mentre il programma di Silvia Toffanin tornerà su Canale 5 direttamente sabato prossimo. Il Biscione ha deciso dunque di proporre nel pomeriggio, ‘contro’ la partita (che farà il pieno di ascolti) tre nuovi episodi delle soap-opera attualmente in palinsesto (Beautiful, Una vita, Love is in the air). A seguire arriverà il tv-movie Inga Lindstrom – Nella tua vita.

Per la cronaca, Rai1 trasmetterà anche la finale di Nations League, ossia la sfida tra Francia e Spagna, con calcio di inizio stasera alle ore 20.45. A curare la telecronaca Stefano Bizzotto e Lele Adani (al debutto in telecronaca sulla Rai, come anticipato da TvBlog), con Andrea Riscassi a bordocampo.