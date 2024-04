Isola dei Famosi, Pietro Fanelli si è ritirato

E per fortuna che Vladimir Luxuria sognava un’Isola dei Famosi senza ritiri: dopo Francesca Bergesio e Peppe Di Napoli, anche Pietro Fanelli si è ritirato dal reality show di Canale 5. L’annuncio è stato fatto dalla produzione del programma, che ricorda che il televoto è annullato e sarà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Chi ha votato tramite sms sarà rimborsato.

Perché Pietro Fanelli si è ritirato?

A dare le motivazione del ritiro è stato lo stesso Fanelli, soprannominato dagli altri naufraghi “il poeta”: “Mi dispiace se he ferito qualcuno. Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine”. Poche parole, che però non sottolineano un particolare malessere, ma semplicemente il desiderio di tornare a casa e fare frutto dell’esperienza vissuta altrove.

Forse, però, contano anche i vari battibecchi che Fanelli ha avuto con alcuni concorrenti nel corso di queste settimane, che lo avevano messo al centro di numerosi momenti di dibattito durante le puntate in prima serata del reality.

La punizione e lo scontro con Sonia Bruganelli

C’è poi stato il recente caso delle pergamene: Fanelli aveva chiesto e ottenuto di avere delle pergamene su cui scrivere, ispirati dall’isola e dall’esperienza da naufrago. Peccato, però, che il giovane 23enne abbia usato quelle pergamene per alimentare il fuoco. La punizione è giunta subito, ma ai danni di tutti, ovvero la riduzione per qualche giorno della razione quotidiana di cibo.

Uno degli ultimi episodi che lo hanno visto protagonista riguarda un botta e risposta avvenuto con Sonia Bruganelli, opinionista in studio. Si parlava del furto di cibo avvenuto nell’area riservata alla troupe del programma: Fanelli aveva invitato chi lo accusava per aver rubato un po’ di riso a vergognarsi. Ma Bruganelli non c’è stata, ricordandogli che sia lei che lui sono pagati per svolgere un determinato ruolo e rispettare determinate regole.

Quanti concorrenti restano in gara all’Isola dei Famosi 2024?

Ad oggi sono ancora in gara, quindi, quindici concorrenti. Non è dato sapere se nelle prossime settimane giungeranno in Honduras nuovi naufraghi. In meno di un mese di programma, però, L’Isola dei Famosi 2024 ha registrato solo due eliminati per opera del televoto (Maité Yanes e Luce Caponegro), mentre Fanelli, Di Napoli e Bergesio si sono ritirati; Francesco Benigno è stato invece espulso dal gioco.