Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a molteplici esempi di dichiarazioni shock, affermazioni sconvenienti, frasi inopportune, espressioni offensive inerenti vari argomenti e di variabile gravità, che puntualmente scatenano il polverone e che, altrettanto tempestivamente, inducono il diretto o la diretta interessata a giustificarsi, mettendo in mezzo, in alcuni casi, presunte mal interpretazioni o decontestualizzazioni (a volte, neanche quelle).

Rispetto al passato, però, la memoria è decisamente più corta e di conseguenza, una dichiarazione shock, oggigiorno, ti può tranquillamente aprire le porte del piccolo schermo, settore intrattenimento, magari in qualche reality show.

L’ultimo esempio è quello di Marco Melandri che parteciperà a L’Isola dei Famosi 2022. Per carità, Melandri è un Famoso vero (e già questa sarebbe una notizia) e quindi massimo rispetto per la sua carriera sulle due ruote.

Impossibile dimenticare, però, che l’ex centauro è tornato recentemente a far parlare di sé a causa di una serie di dichiarazioni sul COVID-19 che l’hanno portato dritto dritto a rettificare in quel di Non è l’Arena.

Probabilmente, solo una casualità.

Come potrebbe essere stata una casualità, la scelta di Tommaso Eletti, uno degli innumerevoli concorrenti della sesta edizione del GF Vip che, a Temptation Island, fece scalpore per una serie di frasi espresse all’indirizzo della sua (ormai ex) compagna, espressioni che ancora oggi provocherebbero scompensi di varia natura tra le femministe: “Sono possessivo con il suo corpo, sono geloso”.

Come probabilmente fu solo una casualità, la scelta di Daniela Martani, nota per le sue posizioni contro i provvedimenti per contrastare il contagio da COVID-19, per L’Isola dei Famosi 2021, edizione che andò in onda nel pieno della campagna vaccinale tra l’altro, scelta che, ovviamente, destò non poche polemiche.

Una casualità, forse, anche la scelta di Stella Manente per l’edizione 2020 de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La Manente divenne tristemente famosa per una dichiarazione contro i gay, nella quale invocò addirittura Hitler. Nella prima puntata del reality show di Italia 1, la diretta interessata chiese scusa e il caso si chiuse.

Un’altra casualità, presumibilmente, fu anche la scelta di Damiano Er Faina, l’influencer romano noto per le sue invettive condivise sui social, per l’edizione 2019 di Temptation Island Vip. La sua scelta provocò addirittura lo “sciopero” di alcuni influencer e creators che si rifiutarono di commentare e di “memare” le sue gesta nel relais del docu-reality di Maria De Filippi.

Anche la scelta di Alberico Lemme, controverso dietologo noto per i suoi metodi poco ortodossi caratterizzati da misoginia e insulti ai suoi pazienti (e diventato popolare grazie ai programmi condotti da Barbara D’Urso), per l’edizione 2019 del Grande Fratello fu molto verosimilmente solo una casualità.

Dichiarazioni shock: le partecipazioni saltate

Altre “casualità”, invece, non andarono a buon fine.

La partecipazione di Eleonora Brigliadori (di cui erano già note le sue posizioni in ambito medico) all’edizione 2018 di Pechino Express, ad esempio, saltò a causa di alcune dichiarazioni dell’attrice riguardanti Nadia Toffa così come saltò la partecipazione annunciata di Wanna Marchi e Stefania Nobile all’edizione 2017 de L’Isola dei Famosi a causa delle prevedibili polemiche che si scatenarono, sostenute anche da Striscia la Notizia.

Magari sono solo tutte casualità, però, se avete voglia di fare un reality, sapete già cosa fare.