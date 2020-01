La Pupa e il Secchione e Viceversa: la prima puntata in diretta dalle ore 21:20

Di Fabio Morasca martedì 7 gennaio 2020

La prima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in onda su Italia 1, in diretta.

La Pupa e il Secchione e Viceversa è un reality show condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani, in onda su Italia 1, ogni martedì in prima serata.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, martedì 7 gennaio 2020, avrà inizio la terza edizione de La Pupa e Il Secchione, intitolata La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotta da Paolo Ruffini.

La Pupa e Il Secchione, quindi, torna in tv a 10 anni di distanza dalla seconda edizione, La Pupa e il Secchione - Il ritorno, andata in onda nel 2010. La prima edizione, invece, andò in onda nel 2006.

I protagonisti del reality show, anche in quest'edizione, saranno ragazze molto appariscenti, dal fisico mozzafiato e con una cultura decisamente poco invidiabile, e ragazzi, al contrario, molto propensi allo studio, che hanno speso la loro vita sui libri, non curandosi molto della loro vita sociale e del loro aspetto fisico. Le coppie di "pupe" e "secchioni" saranno 6.

Come suggerisce anche il titolo di quest'edizione, ci saranno anche 2 coppie di "pupi" e "secchione".

I "secchioni" dovranno occuparsi della preparazione culturale delle "pupe" mentre queste ultime dovranno aiutare i "secchioni" a migliorare il loro aspetto fisico e il loro look.

Tra gli ospiti della prima puntata, ci saranno Alessandro Cecchi Paone e Valeria Marini.

Su Mediaset Play, e sui canali ufficiali Facebook e YouTube di Mediaset Play, a partire dalle ore 20:50, andrà in onda in streaming il pre-show de La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotto da Tommaso Zorzi e da Giulia Salemi.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: dove vederlo

La prima puntata di La Pupa e il Secchione e Viceversa andrà in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21:20.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda, nella sezione On Demand.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: Second Screen

La Pupa e il Secchione e Viceversa è presente sul web con una sezione a parte sul sito Mediaset Play.

Su Facebook, invece, possiamo trovare il reality show condotto da Paolo Ruffini nella pagina ufficiale di Italia 1.

Su Twitter, invece, il programma si può trovare nel profilo ufficiale di Paolo Ruffini: @_PaoloRuffini. L'hashtag con il quale si può commentare la puntata è il seguente: #lapupaeilsecchione.

Su Instagram, La Pupa e il Secchione e Viceversa si può trovare sul profilo ufficiale di Mediaset Play.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la prima puntata di La Pupa e il Secchione e Viceversa sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.