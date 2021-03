Che la presenza di Daniela Martani all’Isola dei famosi avrebbe sollevato polemiche era più che scontato. Un po’ meno lo è il fatto che a far discutere non siano soltanto le sue convinzioni no vax.

Non soltanto il sacrosanto polverone sollevato da molti – persone comuni, ma anche addetti ai lavori – per l’opportunità da parte di Mediaset di mettere sotto contratto in piena pandemia una negazionista del covid. Ma anche le discussioni, soprattutto sui social, per la presunta discriminazione di cui sarebbe vittima la Martani stessa, quando viene definita (da Iva Zanicchi, in particolare nella prima puntata, ricchissima di doppi sensi e battute a sfondo sessuale) a più riprese “la vegana”.

La pagina Instagram cibosupersonico (poco più di 30 mila follower) pone la questione: “Dire la vegana è come dire il gay, il trans, la grassa“. E si becca quasi 8 mila like, con centinaia di commenti di approvazione.

L’argomentazione sulla quale si basa la denuncia è che “per l’ennesima volta viene bullizzata e discriminata la categoria dei vegani“. Viene tirato in ballo anche Tommaso Zorzi, opinionista del reality di Canale 5:

Proviamo a far finta che al posto di Daniela ci fosse stato lo stesso @tommasozorzi su quell’isola e fosse stato presentato così, senza nemmeno la dignità di possedere un nome proprio. “Quel ragazzo, che conosco poco, è il gay?” “Ah, è contro le donne quindi? Non gli piacciono proprio?” “Voglio vedere quando gli offriranno una patata se non tornerà sulla retta via!”

Ancora una volta, insomma, la semplificazione lascia spazio alle complessità delle cose. E la chiave di lettura di un fatto così effimero (ossia la presenza di un personaggio televisivo in un reality) diventa almeno duplice. La presenza nel cast dell’Isola dei famosi di Daniela Martani è uno scandalo in quanto no vax e negazionista del covid o, al contrario, è uno scandalo che Daniela Martani venga discriminata, magari proprio da chi ritiene scandalosa la sua partecipazione, in quanto vegana? O, forse, entrambe le cose?