Parte questa sera L’isola dei famosi, nuova edizione del reality show, condotto per la prima volta da Ilary Blasi. L’ex presentatrice del Grande Fratello Vip prende il posto di Alessia Marcuzzi al timone del programma. Con lei, in studio, ci saranno Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi come opinioni. A loro si aggiungerà anche Elettra Lamborghini, assente nella prima puntata poiché positiva al Covid-19. Un trio di opinionisti pronti a commentare le avventure dei naufraghi. Sarà previsto un collegamento con la cantante durante la diretta? Inviato, invece, Massimiliano Rosolino, dalle spiagge dell’Honduras.

L’isola dei famosi 2021, concorrenti, cast e anticipazioni

Ecco i concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Ci sarà Vera Gemma, attrice e scrittrice romana, Brando Giorgi attore di numerose soap opera, Roberto Ciufoli, attore e regista teatrale, Valentina Persia, barzellettiera e comica diventata famosissima grazie a La sai l’ultima?, Beppe Braida, comico e cabarettista italiano, il visconte Ferdinando Guglielmotti, scapolo convinto e amante della vita mondana, Paul Gascoigne e Gilles Rocca, ex Ballando con le stelle ed entrambi sportivi ex calciatori della Lazio, Francesca Lodo, showgirl sarda ed ex letterina di Passaparola, la modella Drusilla Gucci, della conduttrice ed ex Miss Italia Elisa Isoardi e di Angela Melillo, anche lei showgirl e conduttrice televisiva. Sempre da Ballando con le stelle anche Akash Kumar, il giovanissimo Youtuber Simone Paciello, in arte Awed e una donna che si descrive con tre aggettivi perfetti per affrontare questa esperienza: Daniela Martani, testarda, combattiva e coraggiosa. Infine, Miryea Stabile, fit influencer, modella ed ex concorrente dell’ultima edizione de “La pupa e il secchione”.

Secondo quanto raccontato dalla stessa Ilary Blasi, i concorrenti verranno divisi in due gruppi, i Burinos e i Rafinados.

Noi di TvBlog vi avevamo anticipato la presenza di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5 come opinionista dell’Isola dei famosi 2021. E per lui, come specificato nel comunicato stampa, c’è anche un altro ruolo importante e ufficiale:

Il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi: Zorzi va a completare una squadra di commentatori di prima grandezza composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Oltre alla presenza in studio del reality in partenza lunedì 15 marzo, Zorzi sta preparando con Mediaset un programma on line dedicato all’Isola dei Famosi visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it Con il coinvolgimento nel team dell’Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset.

Sarà possibile seguire l’Isola dei famosi 2021 in diretta su Canale 5 e sul sito Mediasetplay in streaming. Hashtag ufficiale per commentare sui social il programma è #Isola. Qui l’account Instagram ufficiale.